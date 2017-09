Německý ministr navrhuje krátit dotace Maďarsku kvůli jeho migrační politice

berlín Pokud bude Maďarsko pokračovat v konfrontačním kurzu v otázce uprchlíků, měla by ho za to EU potrestat. Agentuře DPA to řekl německý ministr spravedlnosti Heiko Maas. Reagoval tak na prohlášení maďarského premiéra Viktora Orbána, který v pátek řekl, že jeho země nebude měnit svou migrační politiku ani po středečním verdiktu Soudního dvora EU.

Soudní dvůr EU zamítl žalobu Maďarska a Slovenska na kvóty pro přerozdělení žadatelů o azyl.



„Porušení verdiktu Soudního dvora EU by mělo mít finanční následky. Kdo odmítá evropskou soudržnost v otázce uprchlíků, nemůže počítat s evropskou solidaritou ve finančních otázkách,“ řekl DPA Maas, který je ve vládě za sociální demokraty (SPD).

Podobně se tento týden vyjádřil šéf SPD Martin Schulz, který po výroku unijního soud řekl, že hodlá zvýšit tlak na země jako Slovensko a Maďarsko. Země, které se v rámci EU odmítají podílet na přijímání uprchlíků na základě kvót, by podle Schulze měly nést finanční důsledky.

Proti Schulzovi se postavil ve čtvrtek německý ministr vnitra Thomas de Maizi?re, podle něhož krácení evropských dotací není řešením. „Kdybychom museli krátit prostředky (z fondů) EU, abychom si vynutili realizaci rozsudků, byla by na tom Evropská unie opravdu špatně,“ řekl politik vládní Křesťanskodemokratické strany (CDU) de Maizire.

Kvóty, na základě kterých měla být část migrantů z Itálie a Řecka přesídlena, přijali ministři vnitra EU v roce 2015 navzdory odporu České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Kvůli neochotě naplňovat kvóty zahájila Evropská komise s Českem, Polskem a Maďarskem řízení pro porušení unijního práva.