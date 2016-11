Tohle přece je (nebo bývalo?) pro Američany typické. Šířit optimismus nebo povzbuzovat druhé patřilo přece historicky k americkému naturelu. To my v Evropě se noříme rádi do temnot a vlastní zamračenou myslí s potěšením infikujeme druhé.

Hitem internetu a sítí se v posledních dnech stal článek amerického novináře Neala Gablera. To je panečku kondenzovaná depka! Amerika už zvolením Trumpa vlastně skončila, v Americe už je fašismus. Za všechno mohou republikáni počínaje Reaganem, který proti sobě postavil chudé a bohaté. Za destrukci médií mohou taky konzervativci. Ocituji závěr článku: „Média musí přinášet svědectví, budoucí generace musí mít šanci se dozvědět, co se nám to vlastně stalo a jak se to přesně stalo. Musí se dozvědět, jak frustrovaní bílí Američané plní povýšeného rozhořčení našli způsob, jak si vzít zpátky svou zemi, o které si mysleli, že ji začínají ztrácet, a o které byli přesvědčeni, že na ni mají nárok. Budoucí generace se musí dozvědět, jaká ošklivost a jaké zlo zničily náš národ poté, co ho velcí muži jako Lincoln nebo Roosevelt provedli nástrahami minulých velkých krizí, kdy hodnoty zůstaly zachovány. K tomu budeme potřebovat živá, angažovaná a mravná média. Nežijeme v této zemi pro sebe. Žijeme pro historii...“

Pane jo! Tak americký národ už skončil! A my v Evropě jsme se měli všichni dávno oběsit, nebo si máme pospíšit? Nemáme tu ani funkční federální stát, EU je stále projekt, nestabilní či labilní experiment, každou chvíli u nějakých „lokálních voleb“ hrozí, že rozloží celý vetchým způsobem integrovaný spolek. Hrozí snad taková nestabilita Americe? Ne. Dokonce vůbec ne.

Je zvláštní, že autorům podobných textů nedochází, že příznivci amerických demokratů (či liberální establishment) se jeví jako arogantní a povýšení zase těm republikánským voličům. Co já jsem si mnohokrát vyslechl od přátel v New Yorku o Ronaldu Reaganovi nebo Georgi W. Bushovi! Byli pro ně stejně nekompromisně neakceptovatelní jako dnes Trump. Čisté zlo. Pro Trumpa už tedy ani nenacházejí slova. Kdyby už alespoň vyzvali k odboji či přechodu do ilegality!

Pro tyto lidi jako by Amerika ztratila svou kulturu, svoje hodnoty. Když jim řeknete, že má Amerika pořád svou ústavu, pojistky a rovnováhy, tváří se, jako by to byl kus technického papíru. Důležité jsou pro ně jen ty „hodnoty“ a teď mají dojem, že jsou „v p...“.

Na celou tu americkou „kontrarevoluci“ se dá dívat s trochou lehkého cynismu i jinak. Nový americký ministr financí bude zase z Goldman Sachs (Goldman Sachs! – takhle tedy Trump čistí chodby a kanály v prohnilém Washingtonu) a šéfkou demokratů v Kongresu už zase bude Nancy Pelosiová (!). Spíše to vypadá, že v Americe vše jede ve starých dobrých kolejích a volbou „osvědčené“ Pelosiové se pro změnu potvrzuje, že demokratům vůbec nedošlo, že by snad něco dělali špatně.

Slavný americký historik Timothy Snyder z Yaleovy univerzity a autor i do češtiny přeložených děl, jako jsou Krvavé země nebo Černá zem, se celý život zabývá historií střední a východní Evropy a holokaustem. Ve svém textu pro magazín Quartz jako by už ale propadl profesionální deformaci ze svého temného a apokalyptického tématu a v rámci dvaceti bodů Američanům doporučuje, jak se bránit nástupu autoritářství. Dokonce se tu dočteme, že „dojde-li k teroristickému útoku, máme si být vědomi toho, že všichni autoritáři plánují něco takového, aby mohli zkonsolidovat svoji moc.

Stačí si vzpomenout na zapálení Reichstagu. Náhlé neštěstí si vyžádá konec mocenských rovnováh, zákaz opozičních stran a podobně. Nepropadněme tomu.“ Takto Snyder varuje a dále upozorňuje ty Američany, kteří nosí zbraň, že nejrůznější zlé režimy minulosti využívaly k rozličným krutostem regulérní policii a armádu. Kdo to prý nechápe, „ať si zajde na školení do muzea holokaustu“. Je to smutné, ale tohle už se mi zdá opravdu na diagnózu.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.