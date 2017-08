MACHÁČEK: Amerika nebezpečná pro svět?

Podle komentátora Financial Times Gideona Rachmana se Spojené státy stávají pro svět nebezpečnou zemí. Jen minulý týden se prezident Donald Trump zapletl do nukleárního vyhrožování ve věci Severní Koreje, pohrozil vojenskou intervencí Venezuele a koketoval s příznivci bílé nadřazenosti a rasisty doma.

Nabízí pravý opak oproti stálému, klidnému a předvídavému vedení, které od Spojených států čekají jejich spojenci. Výroky o tom, že má Amerika na Severní Koreu „namířeno a nabito“, a výroky o „ohni a zlobě“ jsou obzvláště nezodpovědné. Ohrožují americkou důvěryhodnost, a i když jde o blafování, riskují eskalaci ze strany severokorejského režimu.



Ještě nebezpečnější však je, že Trumpova administrativa opravdu koketuje s myšlenkou preventivního útoku na Severní Koreu, protože jaderné odstrašení prý nemusí fungovat. Když ale jaderné zastrašení fungovalo na Stalina či Mao Ce-tunga, proč by nemohlo fungovat na Kim Čong-una? Všichni bývalí prezidenti USA vylučovali myšlenku preventivního útoku na zemi s nukleární kapacitou, a to z pochopitelných důvodů.

Potíž je podle Rachmana v tom, že když je prezident doma pod tlakem, může se pokusit vyvolat mezinárodní konflikt, aby se probil z krunýře domácích potíží.

Sebastian Gorka, poradce v Bílém domě, už prohlásil, že během kubánské raketové krize stála celá Amerika za JFK a podobně by dnes měla stát za Trumpem během krize severokorejské.

Pouhé flirtování s myšlenkou, že Amerika by se měla sjednotit za svým prezidentem, musí znervóznit každého, kdo si pamatuje něco z historie. Vlády, které čelí domácí krizi, jsou mnohem náchylnější k dobrodružstvím v cizině. Jedním z podstatných důvodů k vypuknutí první světové války byl fakt, že vládnoucí německá strana byla v krizi a pod tlakem. Císař pak vyhlásil, že strany už k ničemu nepotřebuje, protože „nyní už jsme všichni němečtí bratři“.

Lídři, kteří jsou doma pod tlakem, mají také tendenci dopouštět se chyb a chovat se iracionálně. Traduje se, že během skandálu Watergate měli členové Nixonovy administrativy vzkazovat generálům do Pentagonu, že mají zavolat pro jistotu ještě jim a dvakrát to ověřit, kdyby se náhodou vystresovaný Nixon rozhodl použít jadernou zbraň. Bohužel ani tehdy, ani dnes není podle Rachmana jasné, zda může americkým prezidentům v použití jaderné zbraně někdo zabránit. Ti, kdo si myslí, že „dospělí“ a normální lidé v Trumpově okolí mají prezidenta pod kontrolou, by si měli všimnout, že například generál McMaster, šéf sboru bezpečnostních poradců, hájil nedávno Trumpovo válečné strašení v televizi.

Odpověď Kongresu na Trumpovo strašení válkou byla prý až dosud velmi slabá, jak ze strany samotného Kongresu, tak zevnitř administrativy.

Komentář Monitoru JM: Provokativní a inspirativní text. Rachmanovy obavy bych ale osobně poněkud tlumil.

Amerika nezahazuje diplomacii, naopak je v ní v posledních týdnech velmi úspěšná. Prosadila v OSN sankce proti Severní Koreji, se kterými zázračně souhlasilo i Rusko a Čína. Příčiny vzniku první světové války jsou nepochybně složitější, z Nixona dělá Rachman daleko většího mamlase a blázna, než jakým kdy byl. Trump JE v nucené správě establishmentu a generálů a vliv pošahaných ideologů v jeho vládě přes všechny intriky a probíhající „války o trůny“ oslabuje. Faktem je, že Trumpova emotivní rétorika vytváří dojem lability a nepředvídatelnosti, ten je ale asi silnější než skutečnost.

Před téměř dvěma lety pobýval autor Monitoru JM v Jižní Koreji a po návštěvě tamějšího vládního institutu, který se zabývá Severní Koreou a ve kterém sedí největší mozky, jsem byl těmito experty opakovaně ujištěn, že severokorejský lídr není blázen a svou mocenskou bázi si buduje velmi racionálně.

...

Milé čtenáře a příznivce Monitoru JM a pochopitelně i serveru Lidovky.cz a Lidových novin upozorňuji na knižní vydání výběru z mých nejzajímavějších článků uplynulých sedmi let. Kniha se jmenuje Na tříkolce mezi tanky podle životopisného rozhovoru novinářky Anastázie Harris s autorem, který publikaci uvádí.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.