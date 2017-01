MACHÁČEK: Beppe Grillo zatím nebude v ALDE

Europoslanci za hnutí Pět hvězd byli původně členy frakce pod názvem Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD) spolu s britským krajně pravicovým UKIP. Této frakci ovšem hrozí po brexitu – tedy za dva a půl roku – vymření, a Grillovi poslanci by tak přišli o řadu finančních zdrojů, které souvisí s členstvím v konkrétní frakci. Grillo napsal členům, že spojenectví s UKIP znamená, že jeho hnutí hrozí dva a půl roku politického spánku.

Hnutí, které je považováno za euroskeptické a žádá italské vystoupení z eurozóny, by se politicky více legitimizovalo na evropské scéně, získalo by legitimaci člena evropského establishmentu.

Šéf frakce ALDE a bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt přijetí Grillova hnutí podporoval, nakonec ale musel ustoupit tlaku liberálních europoslanců ze severských zemí, především Švédska. Nakonec Verhofstadt vyhlásil, že „neexistuje dostatečné společné stanovisko, aby jednání mohlo pokračovat, a že „nevidí dostatečnou garanci pro společnou agendu směrem k reformě Evropy“.

Co Verhofstadt sledoval tím, že žádost původně podporoval? Frakce ALDE by výrazně posílila, vzrostly by Verhofstadtovy šance stát se příštím předsedou EP apod. Hlavně tu ale asi byla úvaha, že by stálo za pokus Grillovo hnutí (které může vyhrát příští parlamentní volby v Itálii) civilizovat, europeizovat, posunout do středu, protože v opačném případě se bude hnutí radikalizovat a od Evropy odtahovat. Tento argument tedy – zatím – nezvítězil.

...

Breitbart News, americký mediální outlet s explicitně pravicovou a antisystémovou rétorikou, se chystá rozjet svoje německé stránky a využít situace, kdy německá média – především ta veřejnoprávní – informují velice zdrženlivě a opatrně o kriminalitě spojené s uprchlíky – podle leckoho dokonce podléhají autocenzuře a potřebě sloužit společenskému konsenzu.

Alternativa pro Německo nebo Pegida se prý těší na příchod webu, který je podle leckoho rasistický, konspirační a dezinformační, podle jiných pouze vyhraněně politicky nekorektní. Německý politický establishment je zděšen. Steve Brannon, zakladatel Breitbart News, je nyní šéfem Trumpových strategických poradců.

Autor je předsedou správní rady IPPS Institut pro politiku a společnost.