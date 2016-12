MACHÁČEK: Berlín, Ankara, Curych

Berlín.

Kdo se domníval, že pokud v Německu zatím nedošlo v většímu útoku islamistů, tak je to důsledek lepší a a profesionálnější práce německé policie nebo německých tajných služeb než byla práce policie a tajných služeb například v Belgii či ve Francii, tak je na omylu.

Nyní je zřejmé, že Německo je ohroženo úplně stejně jako každá jiná země a spíše více vzhledem k počtu uprchlíků, kteří v Německu žijí. Až dosud mělo Německo pouze velké štěstí. Policie a tajné služby se mohou zdokonalit v odhalování skupin a sítí díky stále sofistikovanějšímu monitoringu e-mailové komunikace, SMS zpráv, telefonů. Dokonce i ten kdo hledá na internetu informace o výbušninách se může snadno dostat do hledáčku služeb.

Útok osamoceného vlka, který ukradne nebo si půjčí automobil a najede do davu – něčemu takovému prakticky zabránit nejde. Vždy budou někde nějaké davy a tzv.měkké cíle – na fotbale, na bleším trhu, před divadlem, při demonstraci apod. Je tedy pravděpodobné, že to co se stalo, se bude bohužel v Německu a jinde opakovat. Jak často nevíme a zatím netušíme. Je to v současnosti „nejbezpečnější“ a nejjistější způsob teroristického útoku. Jde o kopii útoku v Nice, paradoxně jde o československý vynález v rukou teroristy (Olga Hepnarová), podobně jako semtex (Semtín).

Jak často se něco tak strašného může opakovat nevíme. Zatím víme, že se jedná o největší teroristický útok v Německu, i když rozsahem je stále mnohem menší než útok v Nice, ačkoliv kdyby auto jelo rychleji a na trhu bylo více lidí, mohlo být všechno jinak. Vánoční trhy patří k německému společenskému životu stejně jako oslavy pády Bastily (14.července) k francouzskému. Nemá cenu si slibovat, že podobné útoky nezmění způsob života lidí v Německu či Francii, protože už se stalo.

Server eurointelligence.com upozorňuje, že německá média měla opět oproti anglosaským médiím opět několikahodinové zpoždění v pojmenování událostí pravým jménem (není jasné, zda jde o nehodu nebo útok apod.) Zároveň server upozorňuje, že zločiny a přestupky spáchané migranty jsou v Německu z politických důvodů „underrecorded“ (česky méně zaznamenávány). Tato sebecenzura bude mít nutně dříve nebo později opačný než zamýšlený politický efekt.

Alternativa pro Německo posílí. AfD už označila mrtvé za „mrtvé Merkelové“, bude se více argumentovat tím, že Německo je v důsledku politiky otevřených dveří méně bezpečné. Nervozita vzroste uvnitř CDU/CSU, kde ale Merkelovou stále považují za jedinou kandidátku na kancléřku, která může vyhrát volby. Kdyby měl přijít jeden další útok, bude už muset CDU/CSU hledat jiného kandidáta.

Ankara.

Muž, který spáchal atentát na ruského velvyslance v Ankaře, byl mladý turecký policista. Nebyl to ani Kurd, ani uprchlík ze Sýrie, ale zjevně rozzlobený muž muslimské, a to pochopitelně sunnitské víry. Zatím Turecko i Rusko spěchají s prohlášeními, že incident nepoškodí zlepšující se vztahy mezi Moskvou a Ankarou.

Jisté ale, že ať si oficiálně vlády říkají co chtějí, spoustu sunnitů (v Turecku i kdekoli jinde) začíná chápat putinovské Rusko jako nepřítele, který má na rukou krev kvůli Aleppu. Rusko v jakékoli podobě (ruské cíle), kdekoli na světě budou nyní v hledáčku rozlobených sunnitů, kteří se budou mstít za vraždění svých souvěrců. Putin je leckým smutně ironicky, jiným i vážně „oslavován“, jak se mu vše v Sýrii z hlediska taktiky,m strategie a nákladů daří. Spojil se ale s Asadem a šiítským Íránem, což má logicky svoje meze a náklady. A může podle všeho častěji platit podobnou cenu.

Curych.

Psychicky labilní, přecitlivělí a vyšinutí jedinci se mohou ve světle těchto zpráv a událostí ve stále větší míře pouštět do měkkých islámských cílů (modlitebny, mešity, tržiště, azylové domy) v Evropě.

Oběti podobných útoků mají své blízké i vzdálené příbuzné, některé z nich pochopitelně může napadnout leccos (pokud je to nikdy nenapadne, velmi se jim omlouvám). Silně věřící může zase zlobit, že někdo napadl vánoční (křesťanský, i když spíše konzumně-pohodový) cíl. Pokud se takoví jedinci nebudou organizovat, policie nemá šanci tomu bránit. Podobné incidenty se mohou objevit i v Německu.

Všechny tři tragedie mají jedno společné. Útočil jediný útočník, který nemusel být na nikoho napojen, a který nemusel být nikým řízen ani proškolen.

„Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnosti“