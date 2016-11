MACHÁČEK: Budoucnost značky Trump

1. Jedna z nejdůležitějších věcí je dopad na energii různých demagogů a radikálů leckde v Evropě. Agentura Bloomberg přináší hezký přehled toho, co Evropu čeká. V pořadí: italské referendum, rakouské prezidentské volby, nizozemské parlamentní volby, francouzské prezidentské volby, německé parlamentní volby.



Efekt „nebojte se volit mne, když se Američané nebáli zvolit si Trumpa“ nemusí ale s jistotou fungovat. V USA si lidé, kteří mají pocit, že se na ně zapomnělo, zvolili poněkud absurdně ochranná křídla miliardáře, ale takový Beppe Grillo je komik, a ne žádný magnát. Proč by měla existovat solidarita hulvátů celého světa? Že je někdo hulvát, přece nezakládá alianci s jiným hulvátem. Ještě uvidíme. Jiná věc by byla, kdyby se Trump projevoval prorusky, což by mohlo motivovat Marine Le Penovou, kterou Rusové platí. O tom já mám silnou pochybnost. Není tu ale žádný důvod myslet si, že Le Penová vyhraje v druhém kole. Pokud Amerika začne opravdu projevovat vlažnější zájem o obranu Evropy, je nakonec možné, že se evropští voliči začnou chovat o něco zodpovědněji. Uvidíme.

2. Zajímavá je otázka, co bude se značkou a firmou Trump. Trump slíbil, že firmu převede na svoje děti a nebude s nimi o firemních záležitostech vůbec mluvit. Jenže pokud děti vyrazí třeba na obchodní jednání do světa jménem značky Trump, budou mít díky tomu zvláštní zacházení a může to u leckoho vyvolat různá očekávání. Firma není veřejně obchodovatelná a nemusí o sobě díky tomu moc prozrazovat. Spolustraníci na Trumpa asi tolik tlačit nebudou, ale až proti němu bude stát méně přátelský Kongres, může se ocitnout pod tlakem, aby firmu přejmenoval. Jenže právě na značce Trump to celé stojí.

3. Trump sliboval, že z Číny a Mexika přiveze práci zpět do Ameriky. To je trochu legrační. Stojí vůbec Amerika o tuhle „starou práci“? Amerika má přece usilovat o nové, nejmodernější pracovní příležitosti, o startupy, o výzkum a vývoj apod. Ano – Trump může nějak motivovat americké firmy, aby více investovaly doma, ale smysl to může mít jen v podpoře těch nejlepších a nejmodernějších technologií.

4. Trumpův gigantický infrastrukturní fond (bude to nejméně 500 miliard dolarů) na rekonstrukci silnic, mostů, tunelů, letišť, škol apod. patrně Kongres schválí hned po Trumpově lednovém inauguračním projevu. Paradoxní je, že totéž chtěl vždycky udělat Barack Obama, ale nikdy na to neměl peníze, protože mu je republikánský Konres odmítl přidělit.

5. Rovněž na serveru Bloombergu doporučuji dobrý text o tom, jak je americká ústava vybavena nástroji na ochranu menšinových názorů i těch, kdo prohráli. „Podstatné je, že základní práva a princip panství práva Američanům nezmizí kvůli tomu, že byl Trump někam zvolen. Ústava je na tyto situace plně připravena a vybavena a vydrží, ať už jsou výzvy jakékoli,“ praví se v něm. Text se odvolává hlavně na robustní justiční systém.

6. Šéf frakce ALDE Guy Verhofstadt to vidí jasně, ostře a radikálně. Evropa už stojí sama, americký obranný deštník skončil. Trump dal přece jasně najevo, že evropská bezpečnost není jeho prioritou, ani prý neuznává strategickou potřebu NATO. Trump ví, že Evropa má dost peněz, technologií a lidí na to, aby se bránila sama.

...

