MACHÁČEK: Čím Trump vyděsil svět

Do první kategorie patří to, co tolik nevadí a nepřekvapuje.



Tak například americká média donekonečna rozebírají, jestli a proč bylo na Trumpově inauguraci méně lidí než na Obamových inauguracích, že bylo více žen na protestním pochodu než lidí na inauguraci, rozebírají se následné Trumpovy útoky na média apod.

Trumpův vztah k médiím také není moc zajímavý. Akreditovaní žurnalisté sice nakonec budou moci zůstat v křídle Bílého domu (Trump řekl, že v něm prozatím zvítězilo „dobré srdce“), ale i kdyby je Trump vyrazil, žádné ústavní právo se tím neporušuje. Je to jenom stará zvyklost. Takový německý kancléř či kancléřka médiím rozhovory nedávají, a to je dnes Německo pro Trumpovy kritiky baštou liberální demokracie.

Stejně nastala doba tweetů a sociálních sítí a už dávno víme, že je doba postfaktická a bublinová apod. a že vliv klasických médií bohužel velmi prudce uvadá.

To, že Trump urazil celý washingtonský establishment, který dříve sám sponzoroval, mne taky neznepokojuje. Ten už nějaký výprask asi docela potřeboval. Demokraty navíc nikdo nenutil, aby postavili slabou kandidátku Clintonovou, a republikáni si také měli připravit někoho, kdo se Trumpem nenechá smést.

Trumpův výsměch politické korektnosti také tolik netrápí. Politická korektnost, třeba v univerzitních kruzích, je opravdu přepjatá a dosahuje orwellovských dimenzí. Akce vyvolává reakci, resp. korekci.

Nesouží mne Trumpovo chování k ženám, i když se mi nelíbí, ani zrušení reformy zdravotní péče Obamacare. Je věcí Američanů, jakou míru socialismu si ve zdravotní péči nastaví, a zrušil by to mimochodem každý republikánský prezident.

Následují věci, které mne překvapily. A sem patří především fakt, že Trump nebyl ve svém projevu s to nabídnout cokoli vstřícného lidem, kteří ho nevolili. Nenabídl ruku, nenabídl smír, mluvil jen ke svým voličům, pokračoval v kampani. Překvapilo mne, že Trump nepronesl nic tak pozitivního jako třeba Ronald Reagan, který svého času nabídl Američanům optimistickou vizi.

A pak jsou tu věci, které mne vysloveně vyděsily. Mnohokrát opakované „America First“ je přece heslem amerických izolacionistů a fašistů z konce 30. a počátku 40. let. Trump to ví, a přesto to používá, a udělá z toho dokonce hlavní motto svého projevu.

Důraz na protekcionismus a ochranářství byl v projevu mnohonásobně důraznější, než zaznělo v kampani. Přitom jednou z příčin tragického vyústění 30. let byl právě protekcionismus.

Když Trump mluví o tom, že okamžitě nastane konec amerického „krveprolévání“ (carnage), není jasné, zda tím míní pouze obchod a pracovní příležitosti v průmyslu. Je Amerika připravená dostát svým závazkům v obraně teritoria spojenců, když musí okamžitě skončit jakékoli „americké prolévání krve“?

Jak bude terorismus „smazán z povrchu zemského“, když u toho k žádnému prolévání americké krve nedojde? Hodí Trump na ISIS atomovku?

A v projevu nebylo nic o spojencích, o hodnotách, o demokracii, o svobodě, o Evropě apod. Přitom to byla příležitost, aby Trump vyvrátil své týden staré výroky o tom, že NATO je překonané, že z EU budou odcházet další státy a tak dále.