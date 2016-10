David Marsh ve Financial Times poukazuje na to, co podle něj stojí za krizí Deutsche Bank. Podle něj to byla především snaha nalézt novou identitu v asertivním investičním bankovnictví amerického typu.

Banka před zhruba dvěma dekádami zahodila svůj tradiční konzervatismus, jak poznamenává Marsh ve Financial Times.

Po finanční krizi roku 2008 se banka propadala stále níž a nyní je na tom podobně jako po nuceném rozdělení spojenci po druhé světové válce. Byly doby, kdy aspirovala na to, stát se jedním ze světových obrů. Nyní činí její tržní hodnota 16 miliard dolarů, což je asi sedm procent velikosti obrů jako JPMorgan a Wells Fargo. V roce 1990 byla Deutsche Bank velká jako banky Société Générale, Santander, Lloyd’s a Midland Bank dohromady. Nyní je každá z výše jmenovaných třikrát větší než ponížená Deutsche. Deutsche Bank se pokusila expandovat s univerzálním bankovnictvím po celé Evropě a zároveň vybudovat anglosaskou větev, což se ale možná Američanům nikdy moc nelíbilo. Článek mluví o tom, že Deutsche Bank měla být německou pýchou. Za sebe bych dodal, že německou pýchou je – naštěstí pro Němce – spíše průmysl, automobilový především. Velikost bankovnictví je v Německu v zásadě uměřená, leckdo si stěžuje, že německý bankovní sektor je málo rozvinutý. Není to ale v tomto případě spíše výhoda? ... Mohamed El-Erian se na Bloombergu domnívá, že v případě Deutsche Bank rozhodně nehrozí žádný „lehmanovský moment“, tedy riziko kolapsu či zamrznutí světového finančního systému. Důvodem by musel být kolaps důvěry uvnitř finančního systému, kdy přestanete věřit i nejprověřenějším partnerům. Kredit náhle vyschne, financování obchodu se zastaví. Hrozí něco jako infarkt, který následně zasáhne i jiné orgány než srdce. Zdroje financování Deutsche Bank jsou ale daleko diverzifikovanější a bilanční suma je robustnější, než tomu bylo v případě „Lehmanů“. Deutsche má také přístup ke krizovému financování ECB, což Lehman Brothers jako investiční banka vůči Fedu neměla. Deutsche ani není součástí žádné narůstající bouře uvnitř finančního systému. S americkým ministerstvem spravedlnosti se Deutsche dohodne na nějakém kompromisu ohledně gigantické pokuty. Systémově vážné dopady tu prý ovšem budou: Reputace bankovnictví se ještě o něco zhorší. Centrální banky se dostanou pod další politický tlak. Obavy o stav evropského bankovnictví mohou zhoršit růstové vyhlídky pro Evropu. Nákaza může oslabit i jiné banky. Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.