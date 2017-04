MACHÁČEK: Další řecké dluhové drama – ne Homér, ale Kafka

Takže znova. O co jde? Předlužené Řecko potřebuje uvolnit dalších sedm miliard eur pomoci, aby mohlo zaplatit věřitelům. Jenže některé evropské vlády – v čele pochopitelně s Německem – nehodlají poskytnout více peněz, dokud se do záchranného programu nezapojí také Mezinárodní měnový fond. MMF to ale odmítá, dokud nebude řecké dluhové břemeno sníženo (věřitelé odepíší další část dluhu), jenže s tím, že zrovna MMF nic odepisovat nebude a nemůže. Připomíná to celé román Franze Kafky Zámek, v určitém ohledu též pohádku o kohoutkovi a slepičce.

MMF se zatím na záchranném balíku pro Řecko nakonec vždycky podílel, i když vždycky váhal. MMF tvrdí, že musí být splněny dvě podmínky. Řecko musí schválit důvěryhodné reformy, především důchodového a daňového systému. MMF ale také trvá na tom, že věřitelé musí nominálně snížit řecké dluhové břemeno. Dohoda ani v jednom se neblíží. Řecko schválí reformy, teprve až se nominálně sníží dluh.

Pokud se ptáte, proč MMF nevztahuje požadavek odepsat dluh na svou vlastní věřitelskou pozici vůči Řecku, je to proto, že to MMF historicky vůbec nikdy nedělá. Stojí na tom jeho reputace. Pravidla MMF neumožňují financovat pomoc zemím s neudržitelnou dluhovou zátěží. MMF skládá účty 189 členským státům a nesmí nikomu poskytovat zvláštní zacházení. Reputace MMF je už mimochodem v osm let trvající řecké krizi poškozena. Pomoc nenese ovoce, odhady výsledků léčby jsou vždy příliš optimistické a míjí se s realitou. Ekonomické a finanční výsledky Řecka jsou mizerné.

Krom toho v tom MMF není sám. Naprostá většina ekonomických expertů chápe, že nominální výše řeckého dluhu je neudržitelná, že odrazuje privátní investory, kteří jediní mohou řecké ekonomice opravdu pomoci apod.

Po osmi letech „pomáhání“ Řecku činí řecký dluh 179 procent řeckého HDP neboli 315 miliard eur. Pro srovnání: český dluh vůči HDP je 34,2 procenta, americký například 77 procent HDP. Řecko dluží ESM, tedy stabilizačnímu mechanismu či záchrannému valu eurozóny, 216 miliard eur. ESM je instituce tvořená dohodou členských států eurozóny, nominální snižování dluhu je tedy potřeba vysvětlit daňovým poplatníkům.

Německo o nějakém snižování řeckého dluhu nechce ani slyšet. Ze strany Německa, z pohledu solidarity, je to zvláštní. Země přijala přes milion uprchlíků, z nichž velká část jsou ekonomičtí migranti. Důvodem je solidarita. Ale odpustit členské zemi eurozóny část dluhu je jaksi nemyslitelné. Dlužníka je třeba trestat. Nic proti tvrdosti, kdyby k něčemu vedla, kdyby nesla alespoň nějaké ovoce, ale ona prokazatelně k ničemu nevede. Německé veřejnosti se jaksi nepřipomíná, že za posledních 140 let zahraniční věřitelé Německu odpustili dluhy již třikrát.

Samozřejmě argumenty mají i ti, kdo říkají, že nominálně není třeba nic odpouštět, že Řecko má u čerpaných úvěrů velice příznivé podmínky, že úvěry se změkčují, prodlužují a splátky úvěrů odkládají, a stačí tedy dále změkčovat a odkládat, posunout rozhodnutí zase do roku 2018 a tak dále.

Minulost ale ukazuje, že rázná řešení jsou lepší – je to pak jednou provždy ze stolu. Co se týče viny za dluhy ze záchranných balíků, je důležité si uvědomit, že budou zátěží pro současné a teprve v budoucnu nastupující generace Řeků, kteří s pasekou nasekanou svými rodiči a jejich kamarády z EU nemají vůbec nic společného. Takto věřitelé nakládali v minulosti i s dnes spořádanými Němci. Byl tu vždy konsenzus, který byl nakonec vstřícný vůči novým generacím, které jsou bez viny. Kam se vytratil?

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.