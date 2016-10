I když nemáme rádi Trumpa a považujeme ho za nebezpečného nejen pro Ameriku, svět i střední Evropu, možná se tážeme, jestli to přece jen není jaksi nespravedlivé, jestli ten samotný únik není vlastně stejné svinstvo jako ten obsah, jako to, co se tam říká.

Můžeme si shrnout tyto výhrady: vytáhli na něj „kompro“, to je stará sovětská metoda. Byla to CIA, nebo nějaká tajná služba? Budou se lidi nahrávat i v šatnách a na záchodcích? Někde si přece musí chlapi ulevit ne? A jak se asi baví v šatnách a na záchodcích ženy? Vždyť je to deset let staré! Něco takového se dá přece vytáhnout na každého. To vše můžeme zaslechnout nebo si přečíst v diskusích na internetu, sociálních sítích apod.

Machistické žvásty ze sportovní šatny

Trumpovi zastánci v Americe říkají, že to byl „locker room talk“ neboli řekněme „machistické žvásty ze sportovní šatny“. Já bych spíše řekl žvásty z pánských záchodků.

Kde se nahrávka vzala? Jak se objevila? Samozřejmě že kolem toho je spousta spekulací. Vidíme, že přijíždí autobus na parkoviště, je slyšet konverzaci Trumpa s moderátorem Billym Bushem, pak vystupují z autobusu, zdraví se s dívkou, kterou předtím komentovali.

Pro vysvětlení českým čtenářům neznalým souvislostí je třeba dodat podstatné: krom toho, že byl Trump podnikatel, byl vždy také profesionální celebritou, vymetl každou talk show, kdejakou soutěž, a dokonce o sobě jako zjevný exhibicionista nechal natáčet 24 hodin denně reality show, což znamená, že kolem něj pořád pobíhali lidé s kamerami a mikrofony. Zanechal za sebou tedy neskutečnou akustickou a filmovou stopu a je pak asi logické, že občas někdo něco zapomněl vypnout nebo začal nahrávat o fous dřív, než měl.

V televizi NBC si na to někdo vzpomněl, začal nahrávky projíždět, a než s tím vyšla ven sama televize, někdo to vynesl či prodal deníku Washington Post (více třeba zde).

Trump jen říkal to, co Clinton opakovaně dělal

Různé „paralely“ sedí či nesedí. Zeman řekl „k...a sem, k...a tam“ a neodstoupil. Topolánek plácal něco o Židech – a odstoupil.

Trump sám poukazuje na Clintona: to, co Trump jen říkal, Clinton opakovaně dělal. Když jako prezident hladil doutníkem stážistku Lewinskou v kumbále u Oválné pracovny, co hezkého při tom asi povídal? Proč to nikdo nenahrál?

K tomu lze asi dodat, že svět prostě není spravedlivý. A když chce někdo kandidovat na prezidenta, nemusel dřív vymést jako celebrita každou talk show, nemusel být za kvrdlačku všude, v každém slizkém třpytu, kde byla zapnutá kamera. Jenže Trump profi celebrita byl a vždy chtěl být, byl to odvěký základ jeho marketingu. V tom případě bylo jenom pravděpodobné, že se holt něco najde.

A že takhle mluví každý? Jsou mezi námi pořád ještě lidé, a je jich dost, kteří nemluví sprostě ani na záchodcích, ani v šatně.