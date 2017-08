MACHÁČEK: Japonsko se musí vyzbrojit

PRAHA Poté, co dalekonosná severokorejská střela přeletěla japonský ostrov Hokkaido, zažádal japonský premiér o zvláštní schůzi Rady bezpečnosti OSN.

Podle editorialu serveru Bloomberg musí ale Japonci začít naléhavou debatu u sebe doma. Debatu o tom, jak se vyzbrojit a bránit, píše Bloomberg.



Poslední severokorejská střela byla zvláště provokativní, protože Severokorejci až dosud přes Japonsko posílali pouze nosiče satelitů.



Úspěch testu povede k tomu, že to KLDR zkusí znova, protože tak tomu dosud vždycky bylo. Hrozí nebezpečí, že raketa se rozpadne nad nějakým japonským městem. Američané a Japonci se možná budou muset rozhodnout, že takové rakety budou sestřelovat, což ale jenom zvýší napětí a nevraživost.

Navíc není jasné, jestli má v tuto chvíli Japonsko vůbec nějakou kapacitu. Má nyní interceptory na lodích a pozemní baterie Patriot, které mohou sestřelit primitivnější rakety středního doletu a padající části. Bude muset vybudovat silnější interceptory, ale hlavně si opatřit střely typu Tomahawk, které mohou zlikvidovat korejskou raketu předtím, než je vystřelena.

Japonské vyzbrojování bude asi nejvíc ze všeho vadit Číně, ale Čína si za to může sama. Byla opakovaně žádána, aby Severní Koreu svým vlivem korigovala a zadržovala. Neudělala nic.

...

Může se podpora SPD před německými volbami, které se konají za tři týdny, ještě vzpamatovat a může předseda SPD Martin Schulz ještě dosáhnout slušnějšího výsledku? Nikolaus Blome konstatuje, že Martin Schulz se zatím do nálady voličů nedokázal trefit. Na serveru Financial times navrhuje tři témata. Migrace je stále zdrojem obav, přestože poněkud opadla. Dalším tématem jsou drobnější krádeže a drobná kriminalita, která je na vzestupu. A SPD prý nedokázala ani využít skandálu s dieselovými motory. Přitom voliči SPD jsou lidé se středními a nižšími příjmy, kteří jsou více než bohatí lidé vystaveni krádežím, podvodům automobilových společností a důsledkům migrace. A sociální spravedlnost má být přece téma, kde lidé hodnotí SPD výše než CDU. Blome poukazuje na to, že v roce 2002 vzrostla podpora Gerharda Schrödera také až na poslední chvíli a nakonec těsně vyhrál.

...

Ekonom Koichi Hamada, poradce japonského předsedy vlády, upozorňuje na Project Syndicate, proč je nesmysl, když Donald Trump věří, že pouze vyrovnaná obchodní bilance s obchodními partnery je správná a spravedlivá. Dokonce je to velmi nebezpečná víra, protože může vést k obchodním válkám a protekcionismu.

Trump často odsuzuje Čínu a Německo a chápe obchodní přebytky těchto zemí jako hlavní příčiny amerických schodků s těmito zeměmi. Trump se domnívá, že tyto země nějak poškozují Ameriku, využívají ji a podminovávají konkurenceschopnost amerických společností. Jak ale nedávno správně poznamenal americký ekonom Martin Feldstein, pokud někdo spotřebovává více, než vyrobí, musí dovážet více, než vyváží. To není žádné poškozování, to je aritmetika. Pokud by Amerika vyjednala snížení čínského obchodního přebytku v obchodu s USA, musel by se logicky zvýšit americký obchodní schodek s nějakou jinou zemí.

Přebytek nebo schodek běžného účtu platební bilance vysvětluje, jak která země alokuje svoje příjmy mezi současnost a budoucnost. Pokud chce Amerika redukovat svoje schodky, musí jednoduše začít více spořit. Na úrovni občanů i státu.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.