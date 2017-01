MACHÁČEK: K evropské reakci na Trumpa

Za prvé je třeba okamžitě zvýšit výdaje na obranu, což je třeba udělat bez ohledu na to, jaké jsou Trumpovy plány ohledně NATO. Tvorbu společné obranné kapacity není moc dobré otevírat před nadcházejícími volbami v Německu, Francii a Itálii. Zatím stačí zůstat u navýšení výdajů, píše Financial Times.



Za druhé se EU musí soustředit na to, aby byl brexit dokončen co nejrychleji. Teď když si EU vybrala tvrdý brexit, není vlastně v čem s Brity nesouhlasit. Podstatné je, aby se EU a Spojené království rozešly v přátelském duchu. Jinak toho bude Trump využívat, aby Evropu rozkližoval. Za třetí má EU zvažovat strategickou alianci s Čínou. Konec TTIP a TPP dá vzniknout úplně novým formám ekonomických aliancí. A za čtvrté a hlavně musí EU vyspravit eurozónu. Historie měnových unií dokazuje, že více solidarity a společných institucí vyžaduje vznik měnové unie.

V uplynulé dekádě čelila EU krizím tak, že učinila vždy naprosté minimum, jen aby se dalo tzv. propatlávat dál. Trump může být prezidentem osm let a takhle to dál nepůjde. Místo neustálého pohoršování se nad Trumpem – a jisté hyperventilace v tomto směru – má EU vědět, co chce přesně dělat.

Zde jsou komentáře autora Monitoru JM:

1. V prvním bodě souhlasím bez výhrad. EU může pomoci NATO tím, že zvýšení výdajů na obranu bude také jasnou a pokud možno vymahatelnou politikou EU.

2. Ve druhém bodě souhlasím, ale jsem skeptik. Až začnou domluvu s EU rozebírat média, parciální zájmy a národovecká uskupení, bude přátelská atmosféra ta tam.

3. Obchodní alianci EU–Čína nerozumím vůbec. Čína si představuje svobodný obchod jako jednosměrku otevřených dveří pro čínskou expanzi. Münchau se vůbec nezmiňuje o tom, že v Číně panuje agresivní, nacionalisticko-komunistický režim.

4. Dotažení integrace eurozóny a její doplnění politickou unií se také začne dít nejdříve po všech těchto volbách. Logicky je to správné, ale stejně logicky nejsem pro, protože střední Evropa zůstala mimo. Ani Česká republika, ani Maďarsko, ani Polsko – žádná z těchto zemí není na urychlené přijetí eura politicky připravena.

...

K záchraně EU formou větší německé solidarity v podobě fiskálních transferů uvnitř eurozóny vyzývá ve sloupku pro Spiegel online Henrik Müller. Novinkou je to, že podobný hlas byl v německé politice a médiích dosud zcela marginalizován. Solidarita s uprchlíky – to ano, ale solidarita v podobě fiskálních transferů na jih – to v žádném případě.

Autor je předsedou správní rady IPPS Institut pro politiku a společnost.