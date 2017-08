MACHÁČEK: Kde prý Macron příliš riskuje

Velmi zajímavá je mezinárodní dimenze teroristických útoků v Barceloně. Důležitým aspektem je, že teroristé byli velmi mladí, často ještě teenageři. Tuto skupinu pravděpodobně radikalizoval a vedl imám z pyrenejského městečka Ripoll. Ten pobýval na bruselském předměstí Vilvoorde krátce před útoky na bruselské letiště a metro.

Dává to útokům evropskou bezpečnostní dimenzi a naznačuje to, jak snadno se teroristé pohybují mezi ideologickými a organizačními centry radikálního islámu v Evropě.



Samozřejmě to neznamená, že autority v Evropě nedělají, co mohou. The New York Times například píší, že Španělsko uvěznilo od madridských útoků před třinácti lety 700 lidí, kteří byli obviněni z plánování útoků, jimž se tak podařilo zabránit.

V tomto případě to vypadá, že teroristům vybouchla dílna na výrobu bomb, takže se rychle rozhodli provést alespoň nějaký improvizovaný útok.

Poznámka Monitoru JM: Tohle píši pořád dokola. Není možné do budoucna cílit pouze na organizaci teroru a násilí, je třeba zakázat a trestat šíření nenávistné a násilné ideologie.

...

Autority v irském přístavu Cork podepsaly dohodu s texaskou firmou NextDecade o výstavbě terminálu na dovoz amerického zkapalněného plynu.

Potkává se zájem Irska řešit dlouhodobé dodávky plynu a americká ambice dovážet plyn do Evropy, kterou známe i v bližším okolí z Polska a Pobaltí. Irové v současné době spotřebovávají 60 procent plynu z vlastních zdrojů nad irským severozápadním pobřežím, zbytek přichází z Británie. Jenže britské zásoby se tenčí a přichází též problém brexitu.

Irové se snaží s Američany uzavřít stejně cenově výhodné a dlouhodobé dohody, jaké se snaží uzavřít Němci s Rusy.

...

Martin Sandbu veFinancial Times chválí Macronovy domácí reformy, ale nechápe víru francouzského prezidenta v další integraci eurozóny a bojí se, že když se Macron bude spoléhat na věci, jako je společný rozpočet pro eurozónu, může na tom velmi pohořet. Ano – vlády mohou fiskálními opatřeními proticyklicky ovlivňovat ekonomiku, ale to dělají vlády, jejichž rozpočet přerozděluje 40 až 50 procent HDP. Navíc Francie stojí makroekonomicky v pomyslném prostředku eurozóny, do pomyslného rozpočtu pro eurozónu nebude fakticky sama ani moc dodávat, ani z něj moc čerpat.

Federální vláda v USA, která přerozděluje mnohem méně než evropské vlády, stabilizuje jednotlivé regiony mnohem méně, než si leckdo myslí. Evropské národní vlády mají podporovat ekonomiku z vlastních rozpočtů.

Sandbu se domnívá, že je ve francouzském zájmu tlačit na rozvolnění rozpočtových pravidel pro eurozónu a snažit se také případně o nějakou větší ekonomickou integraci Německa a Francie. Když budeFrancie prosazovat přísnou fiskální disciplínu podle maastrichtských pravidel a očekávat výměnou za to větší integraci eurozóny, politicky se na tom vyčerpá, bude škrtit domácí ekonomiku, podminuje domácí reformní program a nezíská mnoho, co by mohli aktéři francouzského hospodářství včas pozitivně pocítit.

