MACHÁČEK: Klaunova velmi konvenční politika

Ano – Trump má nulovou zkušenost s politikou, nenávidí média, vypouští neustále provokativní tweety, mnohokrát zbankrotoval, v historii jeho podnikání se vyskytují silné a podezřelé finanční toky z Ruska apod. Skutečný výstup je ovšem takový, že se Trump chová víceméně jako takový normální republikánský prezident posledních několika dekád.



Ano – ze začátku to opravdu nevypadalo hezky. Kritiku Putina a jeho agresí a nedodržování lidských práv Trump odmítal, a dokonce pronesl na adresu Ameriky: „A myslíte, že naše země je nevinná?“ Sliboval odchod Ameriky ze Severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA). Nastínil, že jeho administrativa nebude respektovat politiku jedné Číny, a začal komunikovat s prezidentem Tchaj-wanu napřímo. NATO bylo podle Trumpa „přežité“ („obsolete“). A ve výčtu neblahých nápadů bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Leckdo se obával, že Trumpovy nedovzdělané rychlonázory spolu s nebezpečnými ideology typu jeho hlavního stratéga Steva Bannona ovládnou americkou zahraniční a bezpečnostní politiku a vytrhnou ji z jejích tradic a kontinuity.

Nejpozději od dubna letošního roku už ale „NATO není nadbytečné“ („NATO is no longer obsolete“). Trump neroztrhal dohodu s Íránem, jak sliboval, a nepřesunul americkou ambasádu v Izraeli do Jeruzaléma. Vztahy s Ruskem jsou pod bodem mrazu („Kolik ještě musí zemřít dětí, než se Rusko začne zajímat?“ zeptala se americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová). Amerika nezrušila protiruské sankce, naopak americký Senát nedávno odhlasoval jejich zpřísnění, NAFTA pokračuje a Amerika uznává politiku jedné Číny. A na zeď na hranici s Mexikem zatím nejsou peníze. Americké ostřelování syrských vojenských cílů bylo motivováno lidskoprávními ohledy, nikoli představou budovat zde stát. V tom se Trump liší od George W. Bushe.

Ano – Trump odmítl pařížskou klimatickou dohodu, ale George W. Bush zase odmítl tu kjótskou. Současná americká administrativa však chce pokračovat ve snižování emisí a podobně se George W. Bush postupem času stal velkým příznivcem nových čistých technologií. Vezmeme-li v úvahu Trumpovu návštěvu v Polsku, pak nadstandardní polsko-americké vztahy mají dlouhou tradici. Ano – Trump sníží daně a zasekne do rozpočtu velkou sekyru. To ale dělá každý republikánský prezident od počátku 70. let. Ano – Trump propustil ředitele FBI. Richard Nixon zase propustil speciálního vyšetřovatele své kauzy Archibalda Coxe. Trump slíbil audienci filipínskému vražednému autokratovi Dutertemu, jenže ta se zatím neuskutečnila. Přijetí tureckého prezidenta Erdogana v Bílém domě je naopak úplně v pořádku. Turecko je totiž stále klíčovým členem NATO.

Ano – rozdíly tu jsou, ostatně jako vždy. Heslo „America First“ připouští, že Amerika nechce být globálním lídrem, indikuje ublíženost či defenzivu jako výchozí bod a vyplývá z toho i riziko tolerance regionálních hegemonií, třeba té ruské. Trump také podle různých novinářských zdrojů z Bílého domu nezměnil názor, stále věří svým bludům, jen je už prostě nesmí říkat. Novinkou je neuvěřitelně ochromená vláda, stovky a tisíce neobsazených klíčových postů v administrativě, především na ministerstvu zahraničí. Čím déle to potrvá, tím je ale pravděpodobnější, že posty nakonec obsadí tradiční establishment. Ve věci obchodu je novinkou důraz na bilaterální nerovnováhu, např. vůči jednotlivým zemím EU, což je ekonomický nesmysl. Ale ruku na srdce – prezentuje se snad EU jako dostatečně organizovaná a sebevědomá entita?

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.