MACHÁČEK: Německá auta na rozcestí?

Včera jsme psali o tom, že eurozóna po dvou dlouhých a hlubokých recesích, které přišly po finanční krizi v roce 2008, konečně prožívá povzbudivé cyklické oživení. V minulém čtvrtletí vzrostla ekonomika eurozóny meziročně o 2,1 procenta.

Je to konec krize eurozóny? Určitě ne. Cyklický růst – i kdyby trval několik čtvrtletí – nevyřeší strukturální problémy. Pokud víme, že italské dluhy jsou dlouhodobě neudržitelné, pak si to hned nerozmyslíme. Na serveru Eurointelligence.com konstatují, že kdo činí závěry z cyklického oživení, nerozumí povaze krize eurozóny.



K podobnému závěru dochází americká ekonomka Carmen Reinhardtová. Oživení neznamená řešení. Uvádí příklady z období velké hospodářské krize (Great Depression), latinskoamerické dluhové krize 80. let či japonské krize 90. let. Ve všech případech se objevilo několik nadějných nadechnutí, ale nakonec to dobře nedopadlo. Eurozóna má stále velký převis dluhu, a to veřejného i soukromého. V letech 1984–85 zažila mexická a brazilská ekonomika oživení, pomohlo ale až odpuštění dluhu ze strany amerických bank o pět let později. Japonská ekonomika zažila oživení v roce 1995, v roce 2000 i v roce 2010, aby se pokaždé zase propadla do recese. Nyní Japonsko roste, ale jak vyřeší své předlužení, pořád není jasné.

...

Frekventovaným tématem posledních dnů je německý automobilový průmysl – kvůli pokutám s nově objeveným kartelem, kvůli podvodům s emisemi, kvůli dieselovým motorům apod. K tématu se vyjádřil i komentátor FT Wolfgang Münchau.

V rámci nově objeveného kartelu se přišlo na to, že všechny německé automobilky se už v 90. letech dohodly na tom, že si nebudou konkurovat v 60 oblastech – od brzd po nádrže.

Ten, kdo si připadá stabilní a silný, začne logicky dělat chyby. Jsou tři důvody, proč má německý automobilový průmysl před sebou více problémů, než se obecně připouští. Na prvním místě jsou pokuty. Budou velké a činit mohou až deset procent globálního obratu. Ohroženy nebudou pouze zisky akcionářů, ale i množství peněz na investice. I tak jsou ale německé automobilky velmi bohaté a toto přežijí.

Druhým problémem je přílišný důraz německých automobilek na dieselové motory na úkor hybridů a elektromobilů. Ve své době byly dieselové motory považovány za méně škodlivé než benzinové, mnohá ekologická nebezpečí nebyla ještě známa. Ale zatímco němečtí výrobci vylaďují dieselové motory, firmy jako Toyota investují více do hybridů. A nově příchozí jako Google sázejí na umělou inteligenci.

Na třetím místě je důvěra zákazníků. Ti měli dlouho pocit, že si v případě německých aut připlácejí za kvalitu, ale nyní jim může připadat, že si spíše připláceli za různé tajné dohody a podvody. Podvedených zákazníků v Německu je jistě více než zaměstnanců automobilových firem. Německý Ifo Institut publikoval zprávu, že Německo má stále nejvíce patentů, dokonce i v oblasti elektromotorů a hybridů. Podle Münchaua ale patenty nejsou tím nejlepším indikátorem opravdové inovace v rychle se měnícím prostředí.

Na elektrické samořídicí automobily bude třeba jiných vědců.

Naše poznámka: Uvidíme. Třeba se Němci se svým opatrnějším přístupem trefí. Investovat se dá nejen příliš pozdě, ale také příliš brzo. Nejen příliš málo, ale také příliš mnoho. Výsledky mohou být podobně katastrofické.

...

