MACHÁČEK: Německá kultura popírání

Totéž na CNN, kde to pokračuje i dnes dopoledne, kdy se podrobně informovalo o její dlouhé, skoro čtyřhodinové operaci: včetně vyjádření solidarity, kterých se Petře Kvitové dostalo na Twitteru od různých jiných tenistek a tenistů (Navrátilová, Wozniacká). Bere se to jako vážná, otřesná a smutná věc. Ne tak v České republice, kde už to celé ze zpravodajství v podstatě dávno zmizelo.

Naposledy vyvolalo Česko ve světě tolik pozornosti, když Klaus ukradl v Chile pero nebo když důchodce Kremlička snědl na tiskové konferenci brouka. Nebo když zemřel Václav Havel.

...

Paul Hockenos, který žije v Berlíně, má zajímavý článek v časopise Foreign Policy. Připomíná pocit, že se v Berlíně na nějaký útok čekalo, v zásadě se jen nevědělo, kdy přijde.

Dobrý moment článku je, když srovnává reakci kancléřky Merkelové na útoky v Berlíně a reakci francouzského prezidenta Hollanda na to, co se stalo loni v listopadu v Paříži. Hollande tehdy mluvil o „válce“ a nařídil letecké útoky proti Islámskému státu v Sýrii. Německo až dosud přijímalo uprchlíky a před válkou dávalo přednost diplomacii (faktem je, že Francouzům to s tou „válkou“ dlouho nevydrželo, záhy na ni došly peníze a po útocích v Nice letos v červenci už Hollande o válce nemluvil – pozn. autora).

Merkelová bude nyní muset mluvit k těm obyčejným Němcům, kteří truchlí a mají vztek nebo strach, jinak vyklidí prostor pro populisty. Bude to vyžadovat víc než včerejší desetiminutovou tiskovou konferenci. Pořád ale bude muset bránit a ospravedlňovat politiku, která nese její jméno.

...

Jak se dalo čekat, názory na to, co se v Berlíně stalo – a jak se o tom informovalo –, se dosti nesmiřitelně liší. Leonid Beršidskij,komentátor Bloombergu, který žije v Berlíně, upozorňuje, že nejdřív mají jasno v tom, kdo je pachatelem, všemožní nacionalisté, populisté a xenofobové. Geert Wilders obvinil Merkelovou, že „nechala do Německa proniknout islámský teror“.

Marine Le Penová se ptala, „kolik je ještě třeba masakrů, než se zavřou hranice“. Nigel Farage prohlásil, že „události jako tato budou dědictvím Merkelové“, a Trump pravil, že „civilizovaný svět musí změnit myšlení“. Beršidskij si chválí, že německá policie se neukvapuje ve svých hodnoceních. Nejprve se mluví o „útoku“, pak se přidá slovo „teror“. Na výraz „islámský teror“ si každý dává pozor. Podle Beršidského je to právě profesionalita, zdrženlivost a přesnost, kterým autor dává přednost před unáhlenými závěry populistů.



(Opět poznámka autora – skutečnost, že policie den a půl po útoku netuší, kdo byl pachatel a kde je, mi moc profesionální a přesné nepřipadá.)

....

Wolfgang Münchau dokládá, že je v německém kontextu to, čemu se anglicky říká „contrarian“. Tedy že používá kritické myšlení a jde proti proudu. Na serveru Eurointelligence.com připomíná, že přesnější informace o tom, co se stalo, se Němec dozví z italského deníku Corriere della Sera či ze zahraničních zpravodajských televizí od CNN po al-Džazíru než z německých veřejnoprávních médií. Ta ještě do pondělní půlnoci stále jen odmítalaspekulace a čekala na oficiální policejní vyjádření.

Novinář a reportér má ale na místě zjišťovat informace, analyzovat, co se stalo, sám mluvit se svědky a s lidmi, snažit se rozumně a samostatně pochopit situaci, a ne spořádaně čekat na to, co mu nakonec naservírují úřady a policie. Zahraniční a privátní německá média se svědky mluvila, ta veřejnoprávní podle Münchaua nikoliv.

Mainstreamový postoj je – počkejme si a uvidíme, nespekulujme. Spekulace je přece největší hřích, je špatné spekulovat, mohly by tak přece vzniknout dezinformace! Starosta Berlína dokonce poděkoval německým médiím za zdrženlivost a korektnost. Na Twitteru už existuje hashtag, kde lidé vzdorují spekulacím o tom, co se na trhu stalo, tím, že si demonstrativně vyměňují obrázky kočiček.

Tentokrát ale získal Münchau podporu od politického editora FAZ Bertholda Kohlera, který napsal, že „oficiální establishment takřka zakazuje vyvolávat podezření vůči muslimům a uprchlíkům všeobecně. Ale kdo ty útoky dělá? Progresivní polarizace společnosti a radikalizace debaty se ztlumí, teprve když přestaneme s eufemismy a popíráním, především v situaci, kdy už nelze překroutit fakta. To je přesně to, co vhání lidi do náruče radikálních extremistů a populistů.“

...

Podobné je to v Česku. Kdo si dovoluje s odstupem analyzovat německá média, německé úřady, kancléřku, jenom prý slouží populistům a xenofobům. Buď jsi tady, nebo tam. Polarizované, binární vidění světa. Slušný člověk má prý v Česku kritizovat média česká, české politiky, české xenofoby, české předsudky apod. Český proruský fašismus je přece pro nás mnohem nebezpečnější než nějaké útoky v Německu apod. Ale asi to dělají hlavně ty sociální sítě. Mezi lidmi, kteří jim ještě nepropadli, se stále nosí daleko více názorových odstínů a odstupňovaných kritických pohledů.

„Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.“