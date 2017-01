MACHÁČEK: Podepíše Trump příkaz ke zrušení sankcí proti Rusku?

Profesor Ted Malloch, který se má brzy stát americkým velvyslancem u Evropské unie, prohlásil v rozhovoru pro BBC, že jedna z věcí, kterou by letos rád dělal, je finančně spekulovat na rozpad eura (nejraději by „shortoval“ euro). Eurozóna podle něj přestane existovat do roka, do roka a půl.

Na serveru Eurointelligence.com vcelku správně poznamenávají, že něco podobného obyčejně říkají blogeři či sloupkaři a různí velvyslanci, ale lidé z vlády proti tomu protestují. Dokládá to, že začínáme žít ve světě obráceném naruby. Rozhovor pro BBC najdete zde:

Malloch je také přesvědčen, že budoucí britsko-americký obchodní pakt se brzy domluví a vydaří. Skeptici tvrdí, že to jednoduché nebude. Británie má s USA velký obchodní přebytek a Donald Trump nemá rád, když je jeho země s někým v deficitu. Členství v EU navíc Británii neumožňuje s někým vyjednávat, dokud nebude stát zcela mimo EU. Jenže podle všeho půjde o nějakou demonstraci politické jednoty a nového spojenectví mezi Spojeným královstvím a Trumpovými USA. Koneckonců budoucí velvyslanec Malloch v témže rozhovoru řekl, že „USA budou stát za Británií v její těžké hodině“. Potvrzuje se, že Trumpovým strategickým zájmem zjevně JE oslabovat Evropskou unii. K budoucnosti TTIP Malloch v rozhovoru dodal, že „si není jist, že bude ještě existovat EU, se kterou by se o svobodném obchodu dalo vyjednávat“. ... Je pátek a ve Washingtonu, D. C., se na sociálních sítích čile spekuluje o tom, že Donald Trump brzy podepíše prezidentský exekutivní příkaz ke zrušení protiruských sankcí, a to možná již zítra. Má o tom v sobotu informovat nejprve německou kancléřku Angelu Merkelovou a následně ruského prezidenta Putina. Pozoruhodné je, že Rusko je samo překvapené, a jak premiér Medveděv, tak ministr zahraničí Lavrov se nechali v posledních dnech slyšet, že zrušení sankcí ještě tak půl roku potrvá a napětí mezi USA a Ruskem bude opadávat ještě dlouho. Čím si to vysvětlit? Rusko by nejraději Trumpův rozmach v tomto směru začalo brzdit, protože potřebuje obraz nepřítele. Tamější ekonomika strádá, prostý lid potřebuje narativ s portrétem ruského nepřítele. A kdo bude nepřítel nyní, když Trump bude kamarád? Evropská unie? Možná, ale ta je zase – sankce nesankce – největší obchodní partner. K téže věci mají zajímavý text The New York Times – nese název „Britské spojenectví s Trumpem ohrožuje evropský pořádek“. Článek konstatuje, že britská premiérka Theresa Mayová udržuje tvrdý postoj vůči Rusku, ale je otázka, jestli jí to vydrží, zda dokáže v této věci Trumpovi oponovat, když zároveň spoléhá na alianci s ním. Pokud Amerika uvolní vztahy s Ruskem, Británie bude pod tvrdým tlakem. Buď půjde s USA, nebo s Merkelovou. ... Bývalý belgický premiér a šéf frakce ALDE v EP Guy Verhofstadt varuje ve sloupku pro Project Syndicate právě před aliancí Británie s Trumpem. Místo opírání se o Trumpa by měli britští a evropští lídři zdůraznit, že „americká velikost“ stojí na silných multilaterálních institucích, partnerství a mezinárodních pravidlech. Británie a EU mají společně pracovat na systému evropské bezpečnosti. Británie i lídři EU mají dát Trumpovi najevo, že jejich kooperace stojí na sdílených hodnotách a na podpoře liberální demokracie, nikoli na podpoře narcisistního nacionalismu. Autor je předsedou správní rady IPPS Institut pro politiku a společnost.