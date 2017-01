MACHÁČEK: Podle Nouriela Roubiniho způsobí Trump návrat 30. let

Donald Trump. | foto: AP

Ekonom Nouriel Roubini předpověděl americkou hypoteční a bankovní krizi. Na základě toho se stal mezinárodně uznávanou celebritou. Nyní upozorňuje, že pokud Donald Trump bude upřednostňovat americké zájmy stejným způsobem, jako to naznačoval v kampani a před nástupem do funkce, může to mít podobné následky jako v 30. letech.