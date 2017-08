MACHÁČEK: Překvapivě silný růst v eurozóně

Ekonomika eurozóny roste velmi slušně, resp. rychleji, než se čekalo. Hospodaření devatenáctky se ukazuje jako robustní a udržitelné. Ve třetím čtvrtletí vzrostl HDP eurozóny o 0,6 procenta poté, co se v prvním čtvrtletí zvýšil o 0,5 procenta.

Francie rostla nejrychleji od roku 2011, dobře se daří třeba Španělsku a Rakousku, naopak oslabuje Belgie.

Detailní informace o jednotlivých zemích budou ale až v polovině srpna.

Solidní růst v eurozóně je samozřejmě dobrou zprávou i pro českou ekonomiku, která je na eurozónu navázaná. Naopak jde spíše o neutrální informaci vzhledem k tomu, jestli je ekonomicky výhodné v eurozóně být, nebo ne. Některým státům v eurozóně se daří lépe, jiným hůře a totéž se týká zemí EU mimo eurozónu. Argumenty jsou spíše politické a geopolitické – jádro, periferie apod. Strukturální problémy eurozóny a vnitřní nerovnováhy přetrvávají, ten hlavní problém se jmenuje Itálie.

...

Dobré zprávy ale nepřicházejí pouze z eurozóny. Pesimisté, kteří čekali katastrofické zprávy z Británie v souvislosti s nejistotami spojenými s brexitem, musí být překvapeni velice dobrým růstem britského průmyslu i britského exportu. Libra v reakci na dobré zprávy z ekonomiky posiluje.

...

Co se brexitu týče, na serveru Eurointelligence.com uvádějí na pravou míru prohlášení britské premiérky Theresy Mayové, že volný pohyb osob a pracovní síly z EU do Británie skončí v březnu 2019. Legálně to ani jinak být nemůže, protože v té době přestane být Británie členem EU. Fakticky ale v téže vteřině začne platit několik let trvající prozatímní dohoda mezi EU a Británií a volný pohyb osob bude pokračovat podle britských zákonů, protože by Británie jinak okamžitě ztratila přístup na trh, britská letadla by ztratila možnost volného přeletu nad územím EU, což už EU řekla Britům jasně, a podobně.

Takže prohlášení britské vlády je legálně správné, ale fakticky nesmyslné.

...

Ricardo Hausmann píše na Project Syndicate zajímavě o hospodářské katastrofě ve Venezuele. Podle MMF je HDP Venezuely o 35 procent nižší než v roce 2013 a o 40 procent nižší, když se přepočte na hlavu. Je to větší propad než při velké depresi v USA v letech 1929–1933. Je to větší pokles než v Rusku v letech 1990–1994, na Kubě v téže době a v Albánii. Horší pokles měla na počátku 90. let Ukrajina, Tádžikistán, Arménie a další bývalé sovětské státy. Zkrátka – to, co se děje ve Venezuele, nejde srovnat vůbec s ničím, co zažila západní Evropa, USA nebo Latinská Amerika.

Autor upozorňuje, že na vině je částečně to, že Venezuela zvolila návod rumunského komunistického diktátora Ceaușeska. Předluženost začala totiž řešit radikálním omezením importu. To ovšem způsobilo kolaps domácího zemědělství a výroby.

...

Milé čtenáře a příznivce Monitoru JM upozorňuji na knižní vydání výběru z mých nejzajímavějších článků uplynulých sedmi let. Kniha se jmenuje Na tříkolce mezi tanky podle životopisného rozhovoru novinářky Anastázie Harris s autorem, který publikaci uvádí.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.