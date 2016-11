MACHÁČEK: Proč vyhrál Trump

1. Amerika volila po dlouhé době spíše „třídně“, podle mezd, podle míry ekonomického (ne)bezpečí, podle toho, jak lidé prožívají svoji sociální situaci. Elitami zapomenutí „pracující“, vzpoura nižší střední třídy a taky vzpoura dělníků a farmářů proti politickým elitám a establishmentu, proti Washingtonu, D. C., patrně i proti globalizaci, resp. některým jejím dopadům. Jde také o vzpouru proti extrémním formám politické korektnosti a pokusům o převýchovu. Pokud tomu chce někdo říkat „vzpoura buranů“, ať si laskavě uvědomí, že také proto, že tomu leckdo říkal „vzpoura buranů“ (nebo jiným povýšeným termínem), se tohle odehrálo.

2. Celý gigantický průmysl analytiků a interpretů politického trhu naprosto (podobně jako s brexitem), katastrofálně selhal. Trump měl být údajně velice neoblíben (podobně jako Clintonová), ale ukázalo se, že to asi nebyla pravda. Dokonce se díky Trumpově energii a temperamentu podařilo republikánům zvítězit v Senátu a Kongresu.

Trump vyhrál ve státech, kde vůbec vyhrát neměl, kde republikáni nevyhráli mnoho období v řadě a kde tábor Clintonové ani nevedl žádnou pořádnou kampaň, protože to považoval za vyhrané: Wisconsin, Michigan.

3. Byla podceněna Trumpova schopnost působit na lidi svým charismatem, temperamentem, spontánním (většinou nečteným) a sobě přirozeným projevem, energií, byla podceněna jeho schopnost energizovat lidi a davy.

Trump prokázal neuvěřitelný klid, vůli a energii v tom, jak třikrát za sebou během půl roku dokázal zvrátit a dotáhnout „nezvratný propad“ za Hillary Clintonovou, většinou již ve dvouciferných hodnotách. Průzkumníci neuměli najít metodu, jak nakládat s těmi, kteří nechtěli v průzkumech přiznat, že o volbě Trumpa uvažují (nebo jsou pro ni rozhodnuti), jak odhadnout jejich skutečnou preferenci. Nepřišli na to, jaký dopad bude mít vyšší volební účast. Do poslední chvíle se říkalo, že volební účast je vysoká, protože chodí volit hodně Hispánců a Afroameričanů, kteří se prý Trumpa bojí a půjdou všichni disciplinovaně volit proti němu. Být objednavatelem těchto „profesionálních služeb“, nezaplatím za ně.

Výjimkou je průzkum IBD/TIPP, který byl opět nejpřesnější již při čtvrté prezidentské volbě za sebou. I tentokrát se jako jediný trefil přesně, především v tom, že odhadl vysokou volební účast republikánských voličů. Přesto byl již po několikáté většinou profesionálů ignorován (asi jako republikánská propaganda).

4. Chování voličů bylo i vzpourou proti klasickým médiím i výseči sociálních sítí, kde se proti Trumpovi vedla angažovaná, občanská propaganda. Třeba byla myšlena dobře a „vlastenecky“, ale podle mne byla kontraproduktivní. Ti, kdo uvažovali o podpoře Trumpa, měli pocit, že se jejich člověku křivdí. Stejně kontraproduktivní byla podle mne vystoupení všech těch zpěváků a zpěvaček, všech těch celebrit, na podporu Clintonové. Dojímali se ve své bublině ti přesvědčení a Trumpovi voliči se na to asi dívali ukřivděně a zlobně.

David Remnick v New Yorkeru dnes ráno napsal: „Trumpovo zvolení je tragédií pro americkou republiku, tragédií pro americkou ústavu, triumf sil – doma i v zahraničí – nativismu, autoritářství, mizogynie a rasismu.“ Ano, to je bezvadné – takže se mají všichni slušní Američané jít oběsit a my na zbytku zeměkoule taktéž? Podle mne je tenhle způsob psaní vlastně příčinou (jednou z příčin) Trumpova úspěchu. Pokusy o převýchovu společnosti ze strany médií jsou kontraproduktivní, to je podle mne závěr těchto voleb. Minimálně by jim měl předcházet zájem o to, co ty „burany“ v „červených“ státech vlastně trápí a proti čemu protestují. To je ostatně podobné všude, také v České republice.

5. Spíše se zdá mírně povzbudivé, že Trumpova vítězná řeč nebyla nabubřelá, nafouknutá ani jedovatá, ale slušná, relativně pokorná a vlídná. Možná se ukáže, že Trump bezohlednost a neurvalost použil v kampani a jako prezident se bude umět krotit. Koneckonců pokud by jel jako hlava státu na stejné vlně jako v kampani, pak by to na ten provaz asi opravdu bylo. Srovnávat ale Trumpa s Hitlerem či Putinem – jako to leckdo dělá i tady v České republice – mi připadá skutečně zavádějící.

Naopak – po všech těch výhrůžkách, že Trump neuzná prohru, je pozoruhodné, že Hillary Clintonová sice Trumpovi zavolala (neveřejně) a uznala prohru, ale nesebrala žádnou sílu k vystoupení na veřejnosti.

6. Trhy reagují prudkým poklesem především proto, že nevědí, co od Trumpa čekat. Jeho ekonomická a obchodní politika je nyní nepředvídatelná a nečitelná, spíše asi žádnou nemá. Na druhou stranu – po brexitu padaly trhy čtrnáct dní a pak se uklidnily. Co je jasné – Trump zruší reformu zdravotní péče Obamacare s podporu republikánského Kongresu, zruší transatlantickou dohodu TTIP, s Čínou bude jednat tvrdě. Prodávat Rusům nás ale určitě nebude. Připravme se ale na to, že budeme muset zvýšit výdaje na zbrojení na dvě procenta HDP, tak jak jsme se v rámci v NATO smluvně zavázali. Zde by tlačila i Hillary Clintonová, ale Trump nás rychle postaví před hotovou věc. Bude to velký zásah do státního rozpočtu.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.