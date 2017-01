MACHÁČEK: Rachman: Washington, Moskva a Londýn proti Evropě?

Na chodbách fóra se otevřeně mluví o tom, že západ jako koncept zkolaboval. Joe Biden, odcházející americký viceprezident, na chodbách budovy v Davosu prohlašoval, že „obrana svobodných národů v Evropě byla vždycky americkým bojem“ a Trumpův emisar Anthony Scaramucci se snažil všude přesvědčovat, že nový americký prezident rozumí důležitosti EU i NATO.



Možná protestovali příliš, protože ani jednomu z nich se nepodařilo „vymazat“ poznámky Donalda Trumpa z nedělního rozhovoru, kdy prohlásil NATO za nadbytečné a předpověděl odchod dalších zemí z EU.

Joe Biden správně poznamenal, že podpora evropské integrace byla konzistentním principem evropské zahraniční politiky od 50. let. Avšak Trumpovi nejbližší političtí přátelé v Evropě jsou hluboce nepřátelští vůči EU.

Theresa Mayová ve čtvrtek v Davosu řekla, že Británie si přeje silnou EU. Pokud se ale jednání mezi EU a Británií zkomplikují, což je pravděpodobné, názor britské veřejnosti se rychle změní. A pak bude EU čelit otevřenému nepřátelství Moskvy, Washingtonu i Londýna – ty všechny budou podporovat populistická, antievropská hnutí.

Konsenzus v Davosu je, že volby v Nizozemsku, Francii i Německu letos dopadnou dobře, ale stejný sebevědomý konsenzus panoval tamtéž před rokem ohledně Trumpa a brexitu. Všichni se shodnou, že Trump má pravdu, když říká, že evropské země neplatí dostatečně na obranu. To se dá napravit. Horší je, že Trumpovi asi schází širší politické porozumění, které má NATO podpírat a dávat mu smysl. Strýček Sam se změnil k nepoznání...

Pozoruhodné je, že leckdo v Davosu přichází s myšlenkou toho, že v oblasti obchodu a boje s klimatickou změnou by EU mohla začít více kooperovat s Čínou.

...

Taktéž v Davosu promluvil americký miliardář George Soros. Těžko si představit temnější předpovědi. Britská premiérka Mayová dlouho nepřežije, Čína bude mnohem represivnější, Amerika si zvolila skoro diktátora a EU se rozpadne. Sorosovi slouží ke cti, že už asi osm let aktivně píše a přednáší o tom, co EU má a měla udělat, dokud na to byl čas.

...

A na závěr na mírně optimističtější strunu. Bloomberg informuje, že v Kremlu se z Trumpa tolik neradují. Podezření z vazeb na Rusko probudilo protiruské nálady v americké politice a členové Trumpova týmu se museli ve slyšeních profilovat mnohem více protirusky, než původně chtěli.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.