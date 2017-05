MACHÁČEK: Schulzův efekt skončil

A proč se uchylovat k nějakým změnám, když se ekonomice daří? Druhým důvodem je podle serveru Eurointelligence.com skutečnost, že bývalý předseda Evropského parlamentu Schulz nenabídl voličům žádný zajímavý obsah, pouze mělká prohlášení.

Zde jsou nové průzkumy.

V procentech Forsa Insa CDU/CSU 39

36,5

SPD 25 26 Zelení

7 6 FDP

8 9,5 Die Linke

8 10 AfD

7

8



Podle článku Floriana Gathmanna pro der Spiegel se odehrála výměna předsedy SPD osm měsíců před volbami a to bylo příliš pozdě. Osm měsíců nepředstavuje dostatek času na konstrukci programu. Schulz si z Bruselu zjevně žádný program nepřinesl. Strana, která je pod tlakem, dělá chyby a SPD je taková „uspěchaná strana“.

Otázka už tedy není, jestli by snad mohla SPD vyhrát volby, tomu už věří málokdo. Spíše je novým hitem otázka, zda by podpora křesťanských demokratů (CDU/CSU) a liberálů (FDP) mohla ještě trochu narůst, tedy až tak, aby obě strany dokázaly samy zformovat koalici. Německá politická scéna by se tak po dlouhé době dělila jasným řezem – na vládní pravici a opoziční levici.

Z hlediska zahraniční politiky není současný vývoj průzkumů dobrá zpráva pro integrační plány pro eurozónu, které má nový francouzský prezident Emmanuel Macron. FDP je takovým plánům kromě AfD na německé politické scéně nakloněna vůbec nejméně a moc vstřícní nejsou ani křesťanští demokraté. Očekávat lze i tvrdší postoj k Řecku.

Vývoj postoje k řeckému dluhu může mít ještě dopad na německé volby. V současné době se rýsuje velmi mlhavý kompromis, odložené řešení na několik týdnů či měsíců. MMF podmiňuje svou účast v programu významným oddlužením Řecka, věřitelé se na tom zatím nedohodli. Takže se včera řeklo, že MMF ze záchranného programu zatím formálně neodejde, ale neuvolní ani dolar, dokud se neodhlasuje právě oddlužení.

Německo mohou před volbami potkat dva řecké scénáře. Buď žádné oddlužení Řecka nebude a dva měsíce před volbami nastane další řecká letní krize a konfrontace, anebo oddlužení proběhne a kancléřka Merkelová bude vypadat jako měkká vůči Řecku a politicky na tom budou vydělávat FDP a AfD.

