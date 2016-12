MACHÁČEK: Skotská nezávislost znovu na stole

Píše to dnes agentura Bloomberg.

Na to, že by Británie mohla zůstat součástí jednotného trhu, to ale popravdě řečeno vůbec nevypadá. Britský ministr obchodu Liam Fox oznámil, že Británie se nyní soustředí na provizorní, tranzitní dohodu Británie s EU. Ta bude platit po odchodu Británie z EU, dva roky po spuštění článku 50 Lisabonské smlouvy. Tranzitní dohoda počítá se členstvím Británie v celní unii, což je ovšem něco jiného než jednotný trh. Během fungování tranzitní dohody se mají Británie a EU snažit vyjednat dohodu o svobodném obchodu, což je sice více než celní unie, ale mnohem méně než jednotný trh.

Ministr Fox si za příklad pro tranzitní dohodu bere existující smlouvu mezi EU a Tureckem (tedy žádný model Švýcarsko nebo Norsko).

Otázka je, co na to zbytek EU a Komise. Různé úniky informací naznačují velmi ostré a nekompromisní postoje v blízkosti šéfa EK.

Na druhou stranu představa, že se EU postaví za tzv. tvrdý brexit, je asi úplně nesmyslná. Německo potřebuje přístup na britský trh, německá obchodní bilance s Británií je silně přebytková. Lze též předpokládat, že kdyby Británie najednou vyhostila milion Poláků, kteří v Británii žijí, asi by se státy na kontinentu příliš neradovaly.

Ve výborné analýze pro Financial Times se Chris Giles dívá na ekonomický dopad tarifních a netarifních bariér a domnívá se, že není tak signifikantní. Celní bariéry činí v průměru 2,3 procenta, což jistě není nic závratného. Až Británie odejde z EU, bude mít většina britských produktů stále „razítko“ na to, že vyhovují evropské regulaci a legislativě. Osmdesát procent evropských standardů je dobrovolných.

Co ale Británie nemůže, je vyjednat nový obchodní pakt s USA, který uzná americké zákony a regulace. V závěru článku se praví: „Není žádné jasné řešení, které by mohlo uspokojit všechny britské cíle – jednoduchou a levnou regulaci, snadné obchodní vztahy s EU, obchodní vztahy se státy mimo EU a plnou suverenitu ohledně všech regulací.“

Ano – z toho všeho skutečně jde hlava kolem. EU čelí asi šesti dalším krizím najednou. Máme tu nové geopolitické otazníky od Trumpa přes Sýrii po Čínu a Rusko. A do toho si Británie vymyslí tento téměř neřešitelný sebedestruktivní hlavolam, který bude léta zaměstnávat elity, které se místo toho mohly věnovat něčemu užitečnějšímu.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost