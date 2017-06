MACHÁČEK: Sorosův projev k Evropě

Soros je zabezpečený a úspěšný Američan a mohl by se starat jenom o Ameriku nebo o sebe. Nebo o svobodu tisku ve východní Asii či chudé země v Africe, což také zhusta činí.



Místo toho si najde zhruba třikrát do roka čas, aby pronesl naléhavý projev k Evropanům a pro Evropany, protože ho Evropa – jeho rodný kontinent – trápí, leží mu na srdci a její stav považuje za vážný.

Zkrácenou verzi Sorosova bruselského projevu najdeme v článku pro Project Syndicate.

Jaké nové myšlenky tentokrát Soros nabídl? Nabízím svůj číslovaný výběr.

1. Evropa potřebuje spásu a radikální znovupromyšlení sebe samé. Záchrana musí přijít první, protože Evropa je v existenčním ohrožení. To přichází částečně zvenčí – EU je obklopena mocnostmi, které jsou nepřátelské k hodnotám, jež EU reprezentuje. Je to Putinovo Rusko, Erdoğanovo Turecko a Sísího Egypt a je to také Amerika, jakou by rád stvořil Donald Trump, ale nemůže.

2. Eurozóna se stala opakem toho, co bylo zamýšleno. Měla to být dobrovolná asociace podobně smýšlejících států, které jsou ochotny vzdát se části suverenity ve jménu společného dobra. Po finanční krizi roku 2008 převládlo ale v eurozóně aranžmá, kdy věřitelské státy diktují podmínky podřízeným dlužníkům. Tím, že diktují fiskální přísnost, znemožňují dlužníkům dostat se ze svých závazků.

3. Integraci shora, kterou začal Jean Monnet, musí Evropa kombinovat ve společném úsilí s iniciativou zdola, která přitáhne zájem elektorátu.

4. V brzké době není šance, aby se všechny státy EU staly členy eurozóny. Některé země, jako Švédsko, Polsko nebo Česká republika, do eurozóny vůbec nechtějí, přitom se s nimi stále zachází, jako by byly v čekárně. Je ale nebezpečné vytvářet vícerychlostní (multispeed) unii. Místo ní Soros navrhuje mluvit o „multitrack unii“, dalo by se přeložit jako unie více drah. Termín vícerychlostní evokuje, že se různou rychlostí blížíme ke stejnému cíli. V současné době chtějí ale mnohé členské státy spíše více vlastní suverenity než její předávání do centra. Je nesmysl jim v tom bránit. Pokud však budoucí dobrovolná kooperace přinese výsledky, možná se postoje změní.

5. Vůči Británii má EU postupovat konstruktivně a v dobrém duchu. Není prý vyloučeno, že se v příštích parlamentních volbách (tedy za pět let) Britové budou chtít do lepší a atraktivnější unie vrátit.

A nebyl by to Soros, kdyby nezdůraznil naději v nejrůznější občanské iniciativy. I ty, které se probouzejí v současném Polsku a Maďarsku.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.