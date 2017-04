MACHÁČEK: Sto dnů Donalda Trumpa

Trump zkrátka působí jako člověk, který zjistil, že vládnutí je mnohem složitější, než si představoval, nechá si ve stále větší míře radit od expertů (bezpečnost) a „stakeholderů“, jako jsou šéfové velkých firem (obchod), místo dekretů se začíná učit vyjednávat s Kongresem, už se nechce kamarádit s Putinem (hrozilo by mu totiž reálně odvolání), už se netěší na rozpad EU, NATO už není „překonané“, ale „velmi důležité“ apod. Zběsilých tweetů a dekretů už ubývá a v oblasti bezpečnosti ukazuje Trump přece jen akceschopnost a rozhodnost, které mají vyvolat větší respekt pro Ameriku – Sýrie, KLDR.



Moje spokojenost s Trumpem se asi moc nepřekrývá s vnitřní spokojeností pana Trumpa samotného, já se však raduji z toho, že americký systém zběsilého Trumpa určitým způsobem krotí, tvaruje a usměrňuje. Trump sám asi zatíná zuby a obtížně to celé tráví. Šéfa rodinné firmy, kterému v životě nikdo neoponoval, to musí fyzicky bolet.

1. Mezinárodní obchod

Trump opravdu zrušil připravenou pacifickou dohodu TPP, to je ale všechno. Jednání s Evropou o atlantické dohodě TTIP bude pokračovat, ale prioritou pro Američany je zatím dohodnout nějaké aranžmá s Japonskem a Čínou. Čína už není manipulátor vlastní měny. U Německa pochybnosti přetrvávají, nicméně Trump už přece jen alespoň akceptoval, že o obchodních věcech musí USA vyjednávat s EU jako celkem.

Trump se možná ještě chvíli bude snažit vracet do USA výrobu, ale stále více lidí mu bude vysvětlovat, že ta výroba, co se vrátí, bude zaměstnávat místo lidí roboty.



2. Zahraniční politika a bezpečnost

Michael Flynn už není šéfem Národní bezpečnostní rady, možná skončí ve vězení. Ideolog Steve Bannon, který sní o internacionále nacionalistů a konzervativců včetně Putina, výrazně oslabil a v bezpečnostní radě už není.

S Putinem už se Trump kamarádit nechce. Asad překročil mnoho červených linií.

Moudřejší budeme po summitu NATO v druhé polovině května.

3. Trumpovy protiimigrační dekrety zastavily soudy i přesto, že je prezident změkčil a zmírnil. Trump jednou či poprvé promluvil o „takzvaném soudci“, vícekrát si to nedovolil.

4. V případě nezdaru se zrušením Obamacare Trump pochopil, že existuje taky nějaký Kongres, s nímž je třeba dlouze a pečlivě jednat a předjednávat, a snad se i poučil, že když se chce něco zrušit, musí to něco konkrétního a funkčního nahradit. Stejně to dopadne s právě představeným plánem na snížení daní a reformu daňového systému. Poté, co projde Kongresem, bude už vypadat úplně jinak.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.