Jsem rád, že se už dávno neříká tělesně postiženým invalida, jsem rád, že se už ani u nás dávno netoleruje obtěžování žen na pracovišti ani pozorování jejich výstřihu a spoustu dalších věcí.

Potíž je přepjatá či přehnaná politická korektnost, jako ostatně cokoli přepjatého a přehnaného.

Vysloveně nebezpečné a škodlivé potom je, když zdánlivě neutrální umělá mluva vede k tomu, že se něco špatně a nelogicky pojmenovává, nenazývá se pravým jménem, nebo se o tom dokonce lže.

Vezměme si víkendové útoky ve Spojených státech. První zprávy CNN i BBC, stejně jako citace různých policejních mluvčích a starostů, říkají:„Nevíme, jestli to souvisí s terorismem, nebo je to akt jedince.“ Co je to za nesmysl? Když někde vybouchne bomba nastražená v papiňáku a druhá se najde opodál, je přece hned jasné, že to JE terorismus. Vždycky se tomu tak říkalo, i když jedinec unesl letadlo nebo ho vyhodil do povětří. I když to udělá psychicky nemocný člověk – pořád je to přece terorismus.

Ve skutečnosti jde o strach z toho, že by snad někdo mohl říct, že to souvisí s fundamentalismem nebo s islamismem, tak se řekne rovnou, že není ještě jasné, jestli to souvisí s terorismem.

Za pár hodin se řekne, že to terorismus byl, ale hlavní je, že není jasné, jestli byl pachatel napojen na nějakou síť, za dalších pár hodin už policie prošetřuje tu síť apod.

Podobné je to s Islámským státem. Islámský stát jde porazit, ale do určité míry je Islámský stát ideologie, stejně jako je vůči západní civilizaci nepřátelská radikální islamistická ideologie a fundamentalismus. Terorismus je jenom zbraň. Během druhé světové války – například – se nevedla válka s tanky nebo samopaly, ale s nacismem a hitlerismem, který byl nejen agresivní a expanzivní, ale na základě své ideologie také vražedný a genocidní.

Představa, že ochráním mírumilovné muslimy a spoluobčany tím, že nebudu říkat islamismus nebo islámský fundamentalismus, je úplně scestná. Místo toho se říká terorismus, ale dalším stadiem bude, že se nebude říkat ani terorismus – do té doby, „než se vše řádně vyšetří“.

Leckdo v USA přepjatou politickou korektnost a znásilnění mluvy bezpohlavním jazykem akceptuje jen proto, že musí nebo že má strach. Jenomže to, že se tak děje, jenom nahání další voliče Trumpovi, protože budou svou frustraci bohužel někde ventilovat. Třeba volebním lístkem. I když byl možná něčí snahou opak.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.