MACHÁČEK: Trump, bílí nadřazenci a vyznavači běloby

Snad nemusím zdůrazňovat, že Donald Trump nemá moje sympatie. Vadí mi jeho protekcionismus a izolacionismus, vadí mi jeho estetická záliba v odporném kýči a ve zlatě, která prozrazuje leccos o osobnosti. Vadí mi boj o moc a dvořanské intriky v Bílém domě, které jsou nebezpečné nejen pro Ameriku, ale i pro svět (i když na druhou stranu ideologové z alt-right neboli staré pravice oslabují proti generálům apod.). A výčet by mohl být ještě dlouhý.

Celý začátek bych si mohl odpustit. Je tu jen proto, že se chystám zastat se „zlosyna“ Trumpa v té aktuálně nejkontroverznější věci.



Trump totiž čelí zatím snad nejdrtivější vlně odsudků a kritiky kvůli tomu, jak komunikoval ve věci vlny násilností v Charlottesvillu, kde se odehrávaly násilné střety mezi neonacisty a tzv. white supremacist (tedy česky „zastánci nadřazenosti bílé rasy“) a jejich odpůrci. Mimochodem v současných amerických médiích je slovní spojení „white supremacist“ jedno z nejfrekventovanějších, pokud není na úplně prvním místě. Pokud chceme referovat o americkém dění, budeme muset vymyslet rozumný český ekvivalent, ale „bílý nadřazenec“ ani „povyšovatel bělosti“ to jistě nebude. Konflikty v Charlottesvillu vyvrcholily, když dvacetiletý nacista najel autem do davu.

Co tedy ten Trump zase provedl? Nejprve příliš dlouho váhal s vyjádřením odsudku. V sobotu nakonec odsoudil Ku-klux-klan (dále KKK) a nacisty a v úterý nečekaně otočil, když na tiskové konferenci, která měla být o rozpočtu a infrastruktuře, řekl, že násilníci i „dobří lidé“ byli na obou stranách konfliktu či násilností.

Tohle nesmí prezident říci? Proti odstranění sochy generála Leeho přišli totiž demonstrovat nejen nacisté, ale i lidé, kteří prostě nesouhlasí s odstraňováním soch. Nebavíme se přitom o sochách Hitlera, donedávna podobné sochy postav ze své vlastní historie Američané tolerovali. Stačily informační cedule nebo výklad učitele dějepisu.

I u nás jsme prošli dobou boření mariánských pomníků a soch generála Radeckého, dnes bychom je rádi měli zpátky. Odstraňování soch Leninů, Stalinů a Gottwaldů je jiná kategorie, šlo přece o masové vrahy.

Samozřejmě – pokud nějací „good people“ vidí na demonstraci vlajky s hákovými kříži, symboly KKK a podobně, mají se prostě otočit na podpatku a rychle odejít. Museli ale všichni účastníci vidět to, co ukázala televize? To není úplně jisté.

Navíc má Amerika na rozdíl od Evropy jeden „problém“. Svoboda politického projevu je nedotknutelná. V Americe lze mávat nacistickou vlajkou, v Evropě s touto výbavou na demonstraci ani nedojdete. Možná je na čase, aby si Američané změnili zákony a ústavu po evropském vzoru, pokud považují něco takového za naprosto nepřijatelné.

Trump dále řekl: „Budeme odstraňovat i sochy George Washingtona, protože měl otroky?“ Řekl Trump nesmysl, přehnal to? Nikoliv – podle mne pojmenoval trend. Nejdřív dojde na Thomase Jeffersona, pak i na ostatní otrokáře, otce zakladatele. A takový Andrew Jackson už na lavičce historické hanby sedí.

Když v polovině června levicový extremista střílel na kongresmany a senátory v Alexandrii, také ve Virginii, Trump nevyužil příležitosti a neodsuzoval jmenovitě levicový extremismus. Pochválil policisty, vyzval k jednotě, vyjádřil soustrast rodině a podobně. Jak to, že se nedemonstrovalo?

Reakce na Charlottesville a Trumpa naznačují, že americký mainstream musí říkat, že pravicový extremismus a fanatismus je ten nejhorší a že je nebezpečnější než jiné extremismy. A že Amerika směřuje k tomu, že kdo si v historii smočil v konfederaci či otrokářství, bude společensky odsouzen stejně silně, jako je třeba v Evropě odsuzován nacismus.