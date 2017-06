MACHÁČEK: Trump, FBI a impeachment

V tomto ohledu se ale nakonec nic přibližně srovnatelného s těmito historickými událostmi nekonalo. Nedozvěděli jsme se skoro nic nového. Zásadní rozdíl je v tom, že Comey tentokrát vypovídal veřejně a pod přísahou. Máme tedy jeho razítko a přísahu na několik důležitých věcí.



1. Trump se snažil Comeyho přesvědčit, aby v rámci vyšetřování ruských zásahů do amerických voleb přestal s vyšetřováním Michaela Flynna, jeho bývalého hlavního poradce pro národní bezpečnost. Hlavním důvodem prý bylo, že Flynn je „dobrý chlápek“. To už jsme ale věděli předtím. Nevíme tedy nic o tom, jestli Trump činil tento nátlak s ohledem na to, aby se vyšetřování Flynna nezačalo nějak větvit, nebo jenom proto, že ho k tomu vedly lidské ohledy – Flynn už je pryč, přišel o práci apod.

2. Dále víme, že Trump nežádal o zastavení vyšetřování celké ruské kauzy, tedy pokusů ovlivnit americké volby ze strany Ruska a různých konexí členů Trumpova předvolebního a povolebního týmu s Rusy. Toto vyšetřování pokračuje a bude pokračovat, vede ho nyní, jak známo, kompetentní, nezávislý a oběma stranami respektovaný vyšetřovatel Robert Mueller.

3. Dále jsme se dozvěděli, a to „pod přísahou“, že Trump lže. Jenže nelže ve věcech vyšetřování, ale ve věci názoru na FBI a Comeyho práci. Trumpova lež spočívá podle Comeyho v tom, že několikrát urážlivě devalvoval instituci FBI, její kompetentnost a profesionalitu a schopnosti Comeyho jako ředitele. Trump prý požadoval loajalitu.

Trump – nikoli pod přísahou – opáčil s tím, že lhář je Comey, a naznačil existenci nahrávek. Zatím ale opravdu nevíme, jestli nahrávky existují, co na nich případně je a jestli vyšetřovatelé budou žádat jejich vydání a zveřejnění.

4. Potvrdilo se, co jsme tušili. Že Trumpovy znalosti toho, co jako prezident smí a nesmí či za jakých okolností se má či nemá scházet s šéfy institucí typu FBI, jsou skutečně mizivé.

5. Potvrdilo se, že sám prezident Donald Trump není vyšetřován v souvislosti s ruskou kauzou. Možná ale není vyšetřován pouze zatím.

6. Může celá kauza dosáhnout úrovně toho, že na základě obvinění z obstrukce výkonu spravedlnosti bude zahájen tzv. impeachment a prezident bude nakonec odvolán? Možné je všechno, ale není to v tuto chvíli příliš pravděpodobné. Republikání ovládají – a budou ještě nejméně rok a půl ovládat – Sněmovnu reprezentantů i Senát. Celá kauza zatím nevede k přílišnému nahlodávání republikánské jednoty, spíše naopak. Trumpa se dnes zastávají i Marco Rubio a Paul Ryan, vystoupení protiruského jestřába senátora Johna McCaina bylo tentokrát překvapivě slabé.

Je to vidět i na médiích. Napíší-li něco The New York Times, napíše The Wall Street Journal pravý opak. Stará známá Amerika, dalo by se říci. Republikáni i po „osudovém čtvrtku“ stojí stále více za svým prezidentem, resp. ho nenechají padnout.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.