MACHÁČEK: Trump: NATO je důležité, EU je Německo

Doufejme, že tím myslel spíše „zastaralé“, protože si to myslí hlavně proto, že organizace nebrání své členy před teroristickými útoky. „Už jsem to jednou řekl a pěkně jsem to schytal. Teď začínají říkat, že mám pravdu.“



Zopakoval, že členské země neplatí svůj spravedlivý podíl. A pak řekl: „Na druhou stranu NATO považuji za velmi důležité. Je však jen pět zemí, které platí, kolik mají. To není moc.“

Teď je otázka, jestli je NATO důležité jen proto, že se do něj má férově platit, nebo má mít i nějaký jiný smysl. Každopádně je jisté, že za Trumpa bude muset NATO hrát větší roli jak ve stabilizaci zemí, které plodí terorismus, tak v ochraně před nekontrolovanou migrací. Doufejme, že to nebude na úkor obrany členských zemí před možností ruské agrese. O tom v rozhovoru nic není.

Přeložme si to také tak, že Trump nechce rozbíjet NATO, ale vcelku spontánně dává najevo, že jeho užitečnost se mu jeví jako marginální. To by nevadilo, kdyby chtěl NATO posílit. To ovšem z rozhovoru nevyplývá. Zato z něj vyplývá, že by rád nabídl Rusku konec sankcí výměnou za vzájemnou dohodu o redukci jaderných zbraní.

...

Leckdo si myslí, že Trump si bude jen tak dětsky tweetovat a vládnutí nechá na jiných. Podle sloupku Alberta Hunta pro Bloomberg se touto představou řada lidí z byznysu vzájemně uklidňuje: agendu administrativy bude řídit viceprezident Pence, domácí věci předseda sněmovny Paul Ryan a zahraniční a bezpečnostní politiku dva zralí a zkušení, tedy Rex Tillerson a James Mattis.

Trump ale podle Hunta nikdy neakceptuje, že by měl být pouhou figurkou, která dělá titulky. Jeho politika se bude řídit instinktem a intuicí, což mu posloužilo v kampani. Ideologie a principy prý nebudou hrát takovou roli.

...

Stejně důležitý jako výrok o NATO je v této souvislosti to, co Trump říká v témže rozhovoru o EU. „Když se podíváte na EU, je to Německo. EU je v podstatě jen nástrojem pro německé zájmy. Proto jsou Britové tak chytří, že odešli.“ O kancléřce Merkelové pravil, že s ní bude vycházet jako s Putinem, což tedy věru není zrovna pocta. Migrační politika podle Merkelové je prý neštěstí. Z EU kvůli ní odejde více zemí, protože „lidé migranty nechtějí“. USA se podle něj brzy domluví s Británií na obchodní dohodě, která bude skvělá a Trump se na ni těší.



Podle serveru Eurointelligence.com je zjevné, že USA přestávají chápat Evropskou unii jako partnera a spíše se na ni začnou dívat jako na rivala, kterého je třeba oslabovat. Trump de facto oznámil dovozní tarify na německá auta ve výši 35 procent a varoval konkrétně firmu BMW před stavbou továrny v Mexiku. Článek v Timesech také upozorňuje, že Trump chce zavést restrikce na cestování do USA z EU, a to „hned v pondělí“.Hodlá Trump omezit či zrušit visa waiver program, který používá většina zemí EU?

...

Britskou kancléřku Theresu Mayovou možná povzbuzuje vyhlídka „skvělé dohody s USA“, ale fakt, že Británie směřuje k tvrdému brexitu, trhy vůbec příznivě neberou. Libra oslabila pod 1,20 eura za libru. Pro Británii je prioritou kontrola migrace, suverenita vlastní justice a obchodní dohody s dalšími regiony.

Autor je předsedou správní rady IPPS Institut pro politiku a společnost.