MACHÁČEK: Trump pod tlakem (a české konotace)

Jenže USA předvedly, že mají samozřejmě mnohem robustnější systém, který se bude bránit. V reakci na Trumpovo propuštění byl ministerstvem spravedlnosti jmenován speciální vyšetřovatel Robert Mueller, který to nyní prošetří pořádně. Mueller má skvělé profesionální renomé a velkou podporu jak u republikánů, tak u demokratů. Kdyby Trump ředitele FBI neodvolal, speciální vyšetřovatel ruských konexí s velice silným mandátem by se asi nikdy nezjevil. To v České republice policejní reorganizaci v režii ČSSD de facto posvětila parlamentní vyšetřovací komise.



To už je ale staré. V tomto týdnu se objevily dvě nové kauzy. Jednak vyšlo najevo, že Trump možná vyzradil ruskému ministru zahraničí Lavrovovi nějaké bezpečnostní tajemství ohledně obav z nových teroristických útoků Islámského státu. Bodré popovídání si s Lavrovem – i to známe od našeho upovídaného prezidenta. Před třemi lety na summitu NATO český prezident Miloš Zeman tvrdil, že na Ukrajině nejsou žádní ruští vojáci, protože mu to prý říkal ministr Lavrov.

A nakonec je tu memorandum od propuštěného Comeyho. Na schůzce s Trumpem – ještě předtím, než byl Comey odvolán – byl požádán, aby FBI přestala vyšetřovat bývalého šéfa Rady národní bezpečnosti Michaela Flynna s tím, že Flynn je „dobrý chlápek“. Comey z toho udělal úřední zápis a ten po jeho propuštění unikl na veřejnost. Možná existuje i nahrávka.

V souvislosti s tím začali někteří američtí kongresmani naléhavě vyzývat Trumpa, aby přerušil své cestovní plány. Trump totiž odjíždí do Saúdské Arábie, Izraele a pak mimochodem také na naprosto klíčový summit NATO.

Politici z KDU-ČSL před týdnem také žádali prezidenta Zemana, aby před splněním ústavních povinností neodjížděl do Číny. Jestli někam jede, či nejede Miloš Zeman, je víceméně jedno. Kdyby ovšem Trump poslechl a odložil třeba účast na summitu NATO, bylo by to pro Evropu velice vážné a špatné, protože je naprosto klíčové, aby se budoucnost NATO co nejdříve vyjasnila.

Ještě k samostatnému vyšetřovateli Muellerovi: má velice široký mandát, protože může vyšetřovat prakticky cokoli, na co během vyšetřování Trumpových ruských konexí narazí. Podobně to bylo s vyšetřovatelem Kennethem Starrem a bývalým prezidentem Billem Clintonem. Ten začal korupční aférou Whitewater a skončil sexuálním skandálem s Monikou Lewinskou, ale také impeachmentem, který nakonec nebyl dokončen.

Trumpovi se bude příští měsíce a možná roky vládnout velice těžko, bude pod neustálým tlakem a hrozba impeachmentu či odvolání bude neustále ve vzduchu. Vládnutí v USA bude špatně čitelné a předvídatelné. Možná i proto reagují trhy poklesem. Na druhou stranu prezident, který nebude mít čas realizovat některé svoje nápady, možná tolik neškodí.

Přečteno ve čtvrtek na Českém rozhlase Plus.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.