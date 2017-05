MACHÁČEK: Trump v Bruselu a v NATO – prý děs a hrůza. Opravdu?

Při příchodu do nové centrály NATO v Bruselu Trump nevybíravě a surově odstrčil loktem černohorského prezidenta a vecpal se před něj. Podle časopisu Der Spiegel měl na obědě říct, že „Němci jsou opravdu, opravdu špatní. Podívejte se na ty miliony aut, co u nás v Americe prodávají. Strašné. Ale my to zastavíme.“

Na večeři měl Trump pro změnu zopakovat svůj oblíbený výrok, že „EU je pro Německo prostředkem k dosažení vlastních zájmů“. A nakonec Trump odmítl při odhalování nového památníku 11. září před novou budovou NATO specificky zopakovat, že USA stojí za článkem 5 smlouvy o NATO, který říká, že napadení jednoho státu znamená, že všechny členské státy přijdou na pomoc. Právě po 11. září 2001 byl tento článek vůbec poprvé aktivován.

Leckdo se pozastavuje i nad tím, že si Trump postavil evropské spojence do latě jako malé děti a rozkázal jim, že musí zvýšit výdaje na obranu apod.

Leckdo z toho zase činí závěry, že se Evropa musí bránit sama, že protekcionismus je na cestě apod.

Ne že bych Trumpovi fandil, ale pokusím se udělat ďáblova advokáta a tu hrůzu trochu tlumit.

1. Trump je sice hromotluk, ale proč by měl nějaký černohorský prezident stát před ním? Stejně všichni kameramani a fotografové lovili Trumpa. O tohle se má starat protokol a ochranka.

2. Trump mohl o Němcích trochu drsně žertovat, hovořit v nadsázce. Stejně je Trump vlastně prezident v takové nucené správě expertní komunity, a to v oblasti bezpečnosti, obrany i obchodu. Vykládat vlastně může, co chce, nesignalizuje to vůbec nic.

3. Trumpovi pořád vrtá hlavou německý obchodní přebytek s USA, což je sice z pohledu USA poněkud směšná a mylná starost, ale pokud budou USA na Německo tlačit, aby vyrovnalo rovnováhy uvnitř eurozóny nebo aby euro posílilo, ničemu to vlastně moc nevadí.

4. Opravdu bylo jasné, že Trump musí mluvit o článku 5? Kdo to vymyslel? Kdo to čekal? Třeba Trumpovi stačí, že vícekrát řekl, že NATO už není „nadbytečné“. A když už není nadbytečné, platí přece celé, včetně každého článku.

5. Nedávno jsem v NATO byl a považuji ho za perfektní a profesionální organizaci, řekl bych nejlépe mediálně utajovaný zázrak na světě. Tedy v těch nižších patrech, kterým se v byznysu říká minus jedna a minus dva. Vymýšlet evropskou obranu bez USA je nebezpečná hloupost.

6. Proč by nemohl Trump poněkud drsně vynadat spojencům, že utrácejí málo za obranu, že neplní smlouvy a sliby? Když to nešlo po dobrém a každý se na to vykašlal, půjde to třeba po zlém. A co jako?

7. A není snad EU pro Německo prostředkem k dosažení vlastních zájmů? Když se Němci rozhodnou pro vítací kulturu, mají přestat platit smlouvy a ostatní mají srazit paty. Když se německé ekonomice daří, není třeba v EU nic měnit. Ale je pořád lepší mít ten německý „prostředek“ uvnitř EU. Kdyby stál mimo, dělal by si stejně, co chce, a ostatní by neměli žádné slovo.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.