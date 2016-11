Na moudrost trhů bych ale příliš nespoléhal. Agentury provádějící průzkumy poukazují na to, že ti, kdo tvrdí, že kvůli vyšetřování FBI nebudou volit Clintonovou, jsou stejně republikáni.



...

Podle textu Edwarda Luceho ve Financial Times prochází americká demokracie dosud nejfatálnějším testem. Ano, byla tu válka Severu proti Jihu, ale kromě toho najdeme v americké historii jen málo toho, co by bylo možné srovnávat s touto volbou.

Donald Trump tvrdí, že výsledky budou zmanipulované, takže si hraje na to, že prohrál, ještě než prohrál. Hillary Clintonová je zase přesvědčena, že v Americe všechno funguje bezvadně, nebýt Trumpa, což je vlastně stejně mimo realitu jako to, co říká Trump. Americká demokracie se otřásá, ať již Trump vyhraje, nebo ne.

Představte si dva druhy ohrožení. V tom prvním se medvěd dobývá do vašeho srubu (Trump), v tom druhém rozežírají termiti srub zevnitř (Clintonová).

Jediná dobrá věc na Trumpově případném vítězství je, že by nemohl říkat, že jsou volby zmanipulované.

Ti, kdo Trumpovo nebezpečí zlehčují, tvrdí dvě věci: za prvé se prezident Trump obklopí poradci, kteří budou krotit jeho špatné instinkty. A za druhé americká ústava zabrání pokusům zneužívat moc.

Luce s tím polemizuje. Trump sám říká, že jeho nejlepší poradce je on sám. O použití jaderného kufříku rozhoduje prezident sám a americký systém pojistek a rovnováh stojí také na tom, kdo ústavní posty zastává. Trump nemá žádný respekt pro ústavní omezení. Naposledy ústavu nerespektoval Nixon, ale než byl sesazen,trvalo to dva roky.

...

Máme věřit expertům? To je otázka do Debaty JM pro tento týden. Co se ekonomů týče, každý si pamatuje, že prakticky nikdo nepředpověděl finanční krizi roku 2008 a její následky a prakticky nikdo se za svoje selhání neomluvil.

Jsou tu ale i nové příklady. Pankadž Mišra se na serveru agentury Bloomberg pozastavuje nad tím, že v roce 2013 většina expertů věštila vzestup Afriky a stejně tak časopisy The Economist a The Wall Street Journal nebo McKinsey Global Institute, který psal o „afrických lvech“. Všichni lvi – Ghana, Mosambik, Nigérie a Zambie – se ale nyní nacházejí v záchranném programu MMF.

Příkladů bychom nepochybně našli mnoho. Proč se experti tak sebevědomě vyjadřují k věcem, které jsou z podstaty nejisté a neprůhledné? Jsou ti, kdo činí mizerné předpovědi, vůbec zodpovědní? A komu se zodpovídají?

Leckdo se domnívá, že experti jsou spoluzodpovědní i za nárůst populismu. Mnozí populisté – ač jsou většinou nebezpečnější než experti – se nakonec jeví jako spolehlivější. Hlasování pro brexit prý bylo vzpourou proti expertům. Stejně tak Trump.

Možná jde i o reakci na to, že minulé dekády v politickém a sociálním životě se svým důrazem na užitečnost, efektivitu a profit vedly k tomu, že i mnozí politici se tvářili jako experti a mluvili jazykem expertů.

Autor je předsedou správní rady IPPS-Institutu pro politiku a společnost.