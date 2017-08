MACHÁČEK: Zmýlili se ekonomové? Brexit a pomsta expertů

PRAHA Barry Eichengreen, jeden z nejvýznamnějších světových ekonomů, se ve svém sloupku pro Project Syndicate vrací k tomu, zda se ekonomové v odhadu negativních důsledků brexitu zmýlili, či ne.

Debata o brexitu je prý pro Eichengreena nekonečným zdrojem černého humoru. Jeho oblíbencem je třeba Michael Gove, v současnosti britský ministr pro životní prostředí. Těsně před referendem o brexitu v červnu 2016 se Gove, který byl tehdy ministrem spravedlnosti, vysmíval názoru ekonomických expertů, kteří vcelku jednohlasně tvrdili, že odchod z EU by výrazně poškodil britskou ekonomiku.

Podle Govea měli lidé v Británii „plné zuby expertů z různých organizací se jmény sestávajícími z různých zkratek, kteří vždycky vědí, co je nejlepší, a přitom se konzistentně mýlí“.

Brzy po referendu se zdálo, že lidé jako Gove měli pravdu. Žádná okamžitá recese nepřišla, dokonce ani zpomalení růstu.

Jak je to možné? Má to více důvodů. Centrální banka – Bank of England – rychle po referendu snížila úrokové míry, aby změkčila případný propad spotřebitelské poptávky. Prudce oslabila britská libra, což pomohlo konkurenceschopnosti britského vývozu.

Zastánci brexitu tvrdili, že Británie se osvobodí od nepříjemných regulací EU, vytvoří byznysu přátelské prostředí, sníží daně a stane se magnetem pro zahraniční investice.

Politika britských politických stran je schizofrenní

Tento názor už ale po několika uplynulých čtvrtletích nevypadá tak lákavě. Britská spotřebitelská důvěra klesá, útraty domácností jsou na nejnižší úrovni za čtyři roky. Prodej aut klesá už čtyři měsíce. Bank of England očekává v příštích čtyřech letech pokles firemních investic.

Leckdo namítá, že firmy a spotřebitelé reagují spíše na nejasný výsledek nedávných parlamentních voleb a na zablokovaný parlament než na brexit. Pokud prý reagují na brexit, tak pouze na to, že vláda nemá žádnou vyjednávací strategii a jasný plán. Kdyby byl brexit projednáván profesionálněji, byly by výsledky lepší.

Je fakt, že politika britských politických stran je schizofrenní a pro voliče nedůvěryhodná. Konzervativní premiérka Mayová byla proti brexitu a nyní je pro. Labouristé jsou oficiálně proti brexitu, ale neskrývají svoji radost z toho, že probíhá. Představa Mayové, že zabrání migraci z EU a zajistí přístup na jednotný trh EU, je nerealizovatelná.

Ve skutečnosti spočívá jediné překvapení v tom, že to trvalo tak dlouho, než se začaly negativní důsledky brexitu materializovat. Než lidem podle Eichengreena došlo, že „brexit opravdu znamená brexit“ (slavný tautologický výrok Theresy Mayové).

Lidem trvalo, než pochopili, že nebude žádné měkké a hladké oddělení od EU, že vyjednávání se potáhne spoustu let, a ne dva roky, že možná nebude žádná dohoda o svobodném obchodu a možná nebudou ani žádné licence (passporting rights) pro britské banky v EU, ani automatická práva na přistání pro britská letadla „na kontinentu“.

Spotřebitelé, kteří očekávali oslabení libry, nakoupili, co mohli, v druhé polovině loňského roku, protože správně očekávali, že ceny importu půjdou později nahoru. Tím, že se více zadlužili, nejsou nyní v pozici, kdy by mohli utrácet ve stále stejném tempu. Podstatné oslabení libry bude navíc znamenat velké zvýšení inflace, takže Bank of England bude muset zvyšovat úrokové míry. Důsledky pro růst nebudou dobré.

Eichengreen připomíná slavného ekonoma Rudiho Dornbusche, který na počátku 90. let jako jediný předpověděl mexickou krizi v roce 1994. Ten pravil, že krizím trvá příchod mnohem déle, než by si člověk myslel, ale pak se to všechno strhne mnohem rychleji, než by si člověk myslel. Lze to podle něj vztáhnout i na brexit.





