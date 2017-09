MACHALICKÁ: Sám si nařezal. Ministr Zaorálek měl chybu vůči ND přiznat hned

Ministr zahraničí stále netuší, proč jeho mise v Národním dráždí. Nechápe, že zásahy politiků do umělecké sféry a svévolné odvolávání ředitelů je vnímáno jako oklešťování umělecké svobody. Ani mu nedošlo, že boj o novou legislativu je motivován především snahou politické vlivy odstranit. Ještě horší ale je, že ve svém textu pro Právo přichází s rétorikou 50. let a poučuje nás, že v divadle nejde o umělce, ale o všechny, kteří vidět nejsou, od osvětlovačů až po šatnářky. Prý nelze spoléhat na to, že všichni budou svou práci dělat jen z lásky k věci, a jde též o pocit, že jsou součástí směřování, které dává jejich divadlu smysl.

„Na Národní divadlo se kdysi skládali všichni. Tím spíš by o jeho směřování mělo být dovoleno mluvit,“ pravil ministr.



Jistě, dělnická zaměstnání u divadla jsou mizerně placená a většina lidí je dělá hlavně z lásky k této múze. Ať jim tedy pan Zaorálek vymůže řádné platy a nevykládá nesmysly, že mají rozhodovat o umělecké koncepci. V divadle žádná demokracie neplatí a všichni to vědí, jinak nastane jeden velký bordel. Ale každý dobrý direktor ví, že pracuje v týmu, a nepohrdá neuměleckými profesemi. Což ovšem neznamená, že v tomto týmu má každý stejný význam. Prostě tak to je, že zaměstnanci jsou nahraditelní, umělci a tvůrci nikoliv. Tato hierarchie panuje v divadle po staletí, i když byly doby, kdy do toho, co se bude hrát a kdo smí na jeviště, žvanil vrátný a kulisák ve jménu hesla umění lidu.

Zaorálek se v těchto scestných názorech zhlédl, neboť má dojem, že tak ukazuje správné sociální cítění, ale je to jen ubohý populismus. Tím spíš, že o divadle nic neví, i kdyby si doma přehrával z partitury všechny opery světa. Nikdo ale po něm ani tyto znalosti nežádá; inu – jak se praví v Revizorovi, sám si nařezal. Též v nepochopitelné souvislosti ohřívá Antichartu, škoda, že nedodá, jak hojně se v roce 1977 takové rezoluce podepisovaly v továrnách a podnicích. Jenže dělný lid přece nikdy nemůže být tak nemorální jako umělci, že. Zvláštní je, že pan ministr vzápětí po tomto veřejném mudrování zaslal vedení ND otevřený dopis. A ejhle, zde se píše jiným tónem a obrušují se hrany. Mluví se o nedorozumění, o tom, že pan Zaorálek netušil, že schůzka bude bez ředitele ND, a rád by si vše vyjasnil s vedením divadla. Kdyby svou chybu i to, jak se neorientuje, přiznal hned, určitě by z té šlamastiky, kterou si sám pořídil, vyšel lépe.