Macron nebo Le Penová? Francouzi volí svého prezidenta

Průzkumy veřejného mínění dávaly do poslední chvíle naději na jednoznačné vítězství Macronovi, který má jako umírněnější z obou kandidátů potenciál získat více hlasů od stoupenců ostatních poražených soupeřů z prvního kola před dvěma týdny. Dostat by měl od 59 do 62 procent hlasů.



Jeho soupeřce Le Penové, která měla v kampani před druhým kolem ostřejší nástup, ale které se i podle řady jejích spolustraníků nepovedla televizní debata s Macronem, přisuzují průzkumy 38 až 41 procent hlasů.

V případě svého vítězství se Macron chystá slavit na širém prostranství před budovou muzea Louvre a Le Penová v parku Vincennes na kraji Paříže.

Na klidný průběh voleb dohlíží na 50 tisíc policistů.