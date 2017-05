Macronova první zahraniční cesta: úzkou spolupráci dojednal s Merkelovou v Berlíně

„Když budeme moci říci proč, k čemu, jaký je smysl - bude k tomu Německo připraveno,“ uvedla Merkelová k možným smluvním změnám. Nejprve je ale podle ní nutné shodnout se na tom, k čemu mají takové změny vést. I Macron poznamenal, že pro Francii nejsou případné změny smluv žádným tabu.



Merkelová a Macron, který je v Berlíně na své první zahraniční návštěvě ve funkci, se shodli na tom, že dobrý vztah Francie a Německa je zásadní pro celou Evropskou unii. Kancléřka poznamenala, že Evropa potřebuje silnou Francii. S Paříží by ráda spolupracovala například na reformách a posílení eurozóny, tak aby byla odolnější vůči případným turbulencím.

„To jsou projekty, které nemohou vzniknout přes noc. Existuje společné přesvědčení, že se nemůžeme zabývat jen vystoupením Británie, ale také tím, jak můžeme Evropskou unii a především eurozónu prohloubit a zabezpečit proti krizím,“ uvedla německá kancléřka.

Francouzský prezident v pondělí nastínil široké reformy, které chystá na příští měsíce. Týkat se budou mimo jiné hospodářství, sociální oblasti či vzdělávání. Zásadní je podle něj zejména snížit nezaměstnanost ve Francii. Na evropské úrovni chce pracovat na snížení byrokracie. Ve vztazích Paříže a Berlína si přeje více pragmatismu.

Merkelová prezidenta přivítala před budovou kancléřství kolem 17:45 s úsměvem, kterým jakoby chtěla potvrdit svá pondělní slova, že ke společnému jednání přistupuje plná sympatií.

Německá kancléřka ještě před samotným setkáním uvedla, že si chce především poslechnout Macronovy názory na to, jaké reformy jsou ve Francii i v Evropské unii nutné, a na základě nich hledat možné společné iniciativy. Zmínila se například o oblasti digitalizace nebo zlepšování kvalifikace mladých lidí. „Myslím, že má velmi dobré představy o tom, co je potřeba ve Francii udělat, a já jsem proto ta poslední, kdo přijde a bude mu říkat, co má Francie pěkně prosím dělat,“ podotkla Merkelová.

Devětatřicetiletý centrista Macron, který nedávno ve druhém kole francouzských prezidentských voleb porazil šéfku Národní fronty Marine Le Penovou, měl v pondělí napilno. V Paříži už stačil sestavením nové vlády pověřit starostu města Le Havre, šestačtyřicetiletého Édouarda Philippea.