Myslím, že dvourychlostní Evropa nenastane, říká kandidát Macronovy strany Petit

Jak jste se dostal na kandidátku prezidentovy strany Republika vpřed?

Už dlouho jsem členem MoDem (středová strana Francoise Bayroua, pozn. red.), s níž vytvořilo hnutí Vpřed! alianci. V té chvíli jsem se přidal i já - bydlím ve Varšavě, kde se scházela malá skupinka příznivců hnutí. Těžko jsem ji hledal – mám hodně práce – ale byla to výzva a já jsem se přidal. Bylo to asi čtyři týdny před prvním kolem prezidentských voleb.

Po parlamentních volbách se od Emmanuela Macrona čeká legislativní smršť. Myslíte, že k prosazení některých zákonů, jako je zákoník práce, bude prezident používat i dekrety?

Ano, myslím že u zákoníku práce to bude nutné. Dekrety ale použije jen u témat, která nejsou nijak nebezpečná. Bude potřeba se vyhnout debatě u některých částí zákoníku práce, u kterých nemáme většinu, a schválit je rychle.

Prezident Macron hovoří o hlubší integraci eurozóny, ale země střední Evropy se obávají dvourychlostní Evropy a zatlačení na periferii. Můžete je uklidnit?

Myslím, že dvourychlostní Evropa nenastane. Víte, já jsem přesvědčený Evropan a myslím, že mu jde o vytvoření srdce Evropy a posílení eura. V jisté chvíli přijde moment, kdy se budeme muset soustředit na eurozónu a vytvořit jí například post ministra financí. Nejdříve se tedy budeme koncentrovat na eurozónu, aby se stala efektivní, potom můžeme pokračovat dále i s ostatními zeměmi. Mluvit teď o dvourychlostní Evropě je těžké, když máte euro v Litvě, ale nemáte ho v Polsku, je na Slovensku, ale není v Česku. Až poté, co se vyřeší problémy v eurozóně, můžeme pokračovat v integraci jak se státy, které k ní jsou dost rezervované, jako je Polsko a Maďarsko, tak i s těmi váhavými, jako je Česká republika.

Emmanuel Macron dal už najevo, že zostří tón vůči Maďarsku a Polsku, které mají problémy se stavem právního státu. Co můžeme očekávat?

Je potřeba to upřesnit, já žiji v Polsku, takže jsem na to citlivý. Polsku ani Maďarsku jako takovým Macron nic nevyčítá. On jen říká, že ve vládních stranách v těchto zemích jsou věci – v každé zemi jiné – které nejsou přijatelné. Tvrdá reakce tedy přijde, ale proto, aby těm zemím pomohla. Aby už neříkaly: Peníze si vezmu, tohle ale nechci, a tak podobně. To není Evropa. Cílem je ukončit debaty, ne někoho trestat.

Jako člověk žijící v Polsku máte jistě přehled o politice i v Česku. Vidíte tady pro Macronovo hnutí nějakého přirozeného partnera?

To vám neřeknu, nevím. V Polsku je to Občanská platforma, o Česku ale takový přehled nemám. Měla by to ale být středová strana, která nese dědictví Václava Havla, opírá se o občanskou společnost, je pragmatická, a ne dogmatická.