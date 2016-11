Diskuze s Albrightovou trvala přibližně dvě hodiny. Hlavním tématem bylo překvapivé vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa, který porazil demokratku Hillary Clintonovou a to i ve státech, které patřily k tradiční baště demokratů. Moderátorem diskuze byl bývalý diplomat a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.

Příchod Albrightové do velké auly na Filozofické fakultě doprovázel potlesk. Slova se jako první ujala děkanka fakulty Mirjam Friedová, která poznamenala, že je z výsledku voleb překvapená. Albrightová při této zmíňce gestem naznačila pláč.

Albrightová uvedla, že mluví sama za sebe. „Jsem tady jako Marie Jana Korbelová (dívčí jméno Albrightové - pozn. red.)“. Podle bývalé ministryně svět zvolením Trumpa neskončil. „Myslím si, že nikdo nebyl připravenější být prezidentem, než Hillary Clintonová,“ dodal Albrightová.



„Nevíme, co se stalo, průzkumy a modely úplně selhaly,“ řekla Albrightová. Podle ní mohl za zvolení Trumpa strach. „Lidé se bojí, že Amerika už není tak bohatá, ale to není pravda. Bojí se, že nám Číňané seberou práci,“ řekla Albrightová. Bývalá ministryně také dodala, že na zvolení Trumpa měl vliv i gender a menšiny. „Mysleli jsme, že bude volit víc hispánců,“ uvedla Albrightová.

Patriotismus ano, nacionalismus ne

Podle Albrightové je důležitá otázka patriotismu. „Patriotismus je dobrý, ale nacionalismus je nebezpečný.“ Podle ní lidé považují od státu jednání hodné 21. století, ty ale žijí 20. stoletím a odpovídají ve stylu 19. století. Podle Albrightové je tento příklad vidět u dělníků. Albrightová se obává, aby se opět nevrátilo období „rozbíjení strojů“.

„Demokracie je ten nejlepší systém, ale pro vlády také ten nejsložitější systém. Je pohodlnější mít vůdce, který nám říká, co dělat a nemuset přitom myslet,“ řekla Albrightová.

VIDEO: Albrightová: Lidi mysleli, že Hillary to má vyhrané, a nevolili

Albrightová se také dotkla otázky médií. „Informace znamenají moc. Je důležité, aby média vysílala to, co lidé vědí,“ řekla podotkla bývalá ministryně, podle které si musí lidé dát pozor na propagandu. „Rusové jsou v tomto ohledu velice znalí,“ dodala Albrightová.

Podle ní je také práce s médii jeden z možných důvodů, proč Trump vyhrál volby. „Trump uměl lépe pracovat s médii,“ přiznala demokratka Albrightová, která pomáhala ve volbách Clintonové. Podle ní je problém i v hledání pravdy. „Jsme na hledání pravdy moc líní,“ řekla Albrightová.

Vztahy s Evropou jsou nejdůležitější

Albrightová se dotkla také tématu nové administativy. „Jsem optimista, myslím si, že Trump tomu lépe porozumí a obklopí se lidmi, kteří tomu už trochu rozumí. Vztahy s Evropou jsou ty nejdůležitější, ale Evropané pro to musí také něco udělat,“ řekla Albrightová, která poukázala na nefunkčnost Evropské unie a důležitost NATO, které je podle ní nejdůležitějším paktem na světě.

„Naše vztahy s Čínou jsou ty nejdůležitější ve 21. století. V Číně se dějí věci, se kterými samozřejmě nesoulasíme. A i když Trump říkal o Číně hrozné věci, věřím tomu, že pochopí, jak jsou vztahy s ní důležité,“ řekla Albrightová ke směru, kterým by se měla Trumpova administrativa ubírat.

Podle Albrightové není možné, aby Trump splnil vše, o čem mluvil v kampani. Narážela tím na vztah Trumpa s Ruskem. „Není třeba panikařit, když nevíme, co se bude dít,“ řekla Albrightová.

Albrightová také řekla, že to není konec světa, ale jedná se o svět nový. „Je důležitá mezinárodní spolupráce, my jsme to zvorali, je to teď na vás,“ apelovala Albrightová na studenty a mladé lidi.

Volební systém v USA

Bývalá ministryně také podotkla, že se po volbách bude zase mluvit o americkém volebním systému. „Je to problém, o kterém se bude zase mluvit.“ Důležité je podle ní najít optimismus. „Já jsem optimista se spoustou problémů. Optimistou nemůžete být, když nepracujete,“ řekla Albrightová, která označila Trumpa za zloděje. „Trump není byznysmen, ale zloděj,“ komentovala Albrightová.

Podle Albrightové je nepravděpodobné, aby volitelé hlasovali proti výsledku voleb. „Pravda je takové, že Donald Trump byl zvolen prezidentem,“ komentovala Albrightová americký volební systém.

Albrightová závěrem dodala, že je stále hrdá na to, že se narodila v Československu. Její slova provázel potlesk ve stoje.