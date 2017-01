Kdopak to mluví? Americký magazín nabízí kvíz s výroky Trumpa a Zemana

Kvíz Foreign Policy můžete najít tady.



Zatímco dosluhující prezident Barack Obama s odvoláním na informace tajných služeb obvinil Moskvu z kybernetických útoků, jejichž cílem bylo ovlivnit volby, Trump naopak zaujal mírnější postoj s tím, že podíl Ruska na hackerství není vůbec prokázaný.

Ani Zeman nevnímá Ruskou federaci jako nebezpečí, ačkoli české tajné služby či představitelé NATO mají opačný názor. V rámci českého ministerstva vnitra s počátkem letošního roku vzniká Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které se soustředí mimo jiné i na boj proti domácím i zahraničním dezinformačním a propagandistickým kampaním. A právě Rusko je často s šířením falešných a poplašných informací spojováno.

Zeman zmíněné centrum považuje za ideovou policii a rovněž tvrdí, že se obává kvůli mezinárodnímu napětí cenzury internetu. FP k tomu poznamenal, že Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček v reakci na vznik centra dokonce založil samostatný twitterový účet. „Jen aby kritizoval snahu vlastní země bojovat s ruskými dezinformacemi,“ uvedl FP.

Na pravdu nemá monopol nikdo, říká Trump i Zeman

Mnohé komentáře v kvízu jsou si velmi podobné. „Já beru vážně prohlášení (ruského) ministra zahraničí Sergeje Lavrova, že tam žádní ruští vojáci nejsou,“ citoval FP prohlášení, které svého času učinil Zeman k situaci na východní Ukrajině. Podobně znějí i Trumpova slova o tom, že ruský prezident Vladimir Putin „se na Ukrajinu nechystá“.

Podobné jsou si i výroky o tom, že je na lidech, aby si sami utvořili názor, pokud jde o pravdu, a že v demokratické a svobodné společnosti platí základní princip, a to že nikdo nemá monopol na pravdu. Zatímco první patří Trumpovi, druhý zveřejnil Zemanův mluvčí Ovčáček.

Výroků je celkem sedm. Ten poslední je podle FP zároveň malým chytákem, neboť komentář na twitteru napsal Trump, krátce na to ale jeho slova retweetnutím převzal za svá Ovčáček. Trump v tweetu uvedl, že podle zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange by se do počítače šéfa kampaně neúspěšné demokratické kandidátky Hillary Clintonové Johna Podesty dokázalo dostat i čtrnáctileté dítě. Trump také připomněl, že Assange, jehož portál zveřejňuje uniklé tajné informace, řekl, že data demokratů nedostal od Ruska.