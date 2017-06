Maier: České pivovarnictví je na rekordu. Dokládají to čísla celníků

V druhé polovině dubna Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPAS) zveřejnil rekordní výsledky celého oboru za rok 2016, nicméně je vhodné se také zaměřit na jiný zdroj, kterým je Celní správa.

Zatímco ČSPAS uvádí údaje včetně nealkoholického piva, tak celníci toto řešit nemusí, neboť nealkoholické pivo nepodléhá daňové povinnosti u spotřební daně, a proto Celní správa uvádí údaje pouze za pivo alkoholické a nápoje na bázi piva, což jsou rozličné druhy piv, které jsou míchané s limonádami.

I dle Celní správy byl celý loňský rok rekordní, celková produkce piva na území České republiky velice těsně atakovala magickou hranici 20 milionů hektolitrů, konkrétně to bylo 19 919 877 hektolitrů a meziročně byl zaznamenán nárůst o 1,54 procenta, což lze považovat ve vysoce konkurenčním globálním prostředí za velký úspěch.

Padne letos magická hranice?

Pokud bude nastolený trend pokračovat i letos, a nic nenasvědčuje tomu, že by tomu tak být nemělo, tak by již mohla ona magická hranice padnout.

Vůbec největší absolutní nárůst z hlediska výstavu piva zaznamenala jednička na tuzemském trhu společnost Plzeňský Prazdroj, nicméně do svého rekordního roku 2006 má tato společnost ještě hodně daleko.

Plzeňský Prazdroj na sklonku loňského roku koupila japonská společnost Asahi od jihoafrické společnosti SABMiller, což bylo také v loňském roce jediné přeskupení kapitálu na českém pivovarském trhu. Největší absolutní pokles produkce v roce 2016 se týkal společnosti Pivovary Lobkowicz, kterou rok předtím koupila od českých majitelů čínská společnost Lapasan.

Trh s alkoholickým pivem dle celní správy Ukazatel (hl) 2016 2015 index 2016/2015 produkce v tuzemsku celkem 19 919 877 19 618 607 101,54 prodeje v tuzemsku celkem 15 883 910 15 753 058 100,83 tuzemská produkce jen pro tuzemsko 15 557 736 15 441 356 100,75 vývoz celkem 4 362 141 4 177 251 104,43 dovoz celkem 326 174 311 703 104,64 podíl vývozu do EU na celkovém vývozu (%) 84,25 85,82 98,18 podíl dovozů na tuzemské spotřebě (%) 2,05 1,98 103,78 podíl vývozů na tuzemské produkci (%) 21,90 21,29 102,85

Zdroj: Celní správa

Česko vyvezlo nejvíc piva v historii

Výrazně se dařilo i exportu, který je pro většinu tuzemských pivovarů klíčový. V roce 2016 činil rekordních 4,36 milionu hektolitrů piva, meziročně tak došlo k nárůstu o 4,43 procenta.

Pivo a zejména český ležák přece jen není zboží, které by bylo vhodné masivně převážet na velké vzdálenosti (pivo v obalu během dlouhé přepravy stárne a obsahuje asi 92 procent vody; převážet vodu není zrovna dvakrát rentabilní), takže zhruba 84 procenta českého exportu končí v zemích EU. Nejvíce pak na Slovensku a v Německu.

Slovensko je tak do velké míry závislé na českých značkách, a to nejen díky vzájemnému obchodu, ale také díky licenční výrobě - značky Kozel a Gambrinus se v řádech stovek hektolitrů produkují licenčně ve slovenském pivovaru Šariš.

Mimo EU se tradičně realizuje největší vývoz piva do Ruska, na druhé místo se poněkud překvapivě vyhoupla Korea, kam se vývoz českého piva meziročně takřka zdvojnásobil.

Často zmiňovaná Čína je z hlediska vývozu pro nás v současné době nezajímavým trhem, meziročně byl zaznamenán dokonce pokles už tak slabého vývozu. I díky výše zmiňované čínské akvizici a intenzivním aktivitám některých politiků se očekával spíše opak.

Celkem se tak z České republiky vyvezlo zhruba 22 procent tuzemské produkce piva, což je opět rekordní ukazatel. Z těch největších společností je v relativním vyjádření rekordmanem Budvar, který tradičně vyváží více než polovinu své produkce.

Cizí pivo u nás skoro nikdo nechce

Zato z hlediska dovozu je český trh s pivem takřka izolovaný, dovoz piva se na tuzemské spotřebě pohybuje kolem dvou procent.

Nejvíce se dovážejí levná marketová piva z Polska, typickým příkladem je třeba plechovkový Argus vařený pro řetězec Lidl. Polsko se podílí více než polovinou na tuzemských dovozech.

TOMÁŠ MAIER působí na Katedře ekonomiky Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kde přednáší Ekonomiku pivovarského průmyslu.

Dovoz ze zemí mimo EU je zanedbatelný, činil necelých 10 tisíc hektolitrů, nicméně meziročně došlo k jeho výraznému relativnímu nárůstu, který byl způsobený velkým nárůstem dovozu z Mexika.

Progresivní minipivovary

Celní správa je také jediný oficiální zdroj, na základě něhož lze alespoň přibližně dojít k závěru, kolik vlastně na tuzemské produkci mají podíl minipivovary, tedy pivovary s roční produkcí do 10 tisíc hektolitrů.

Je třeba ale očistit výsledky daňového inkasa od toho, že menší pivovary platí menší sazbu spotřební daně, minipivovary pak dokonce poloviční.

Pokud by však všechny pivovary platily stejnou sazbu, tak by podíl těch nejmenších na vybrané spotřební dani byl za loňský rok 2,1 procenta, v roce 2015 by to bylo 1,7 procenta. Je tak zřejmé, že segment minipivovarů je v rámci celého odvětví velice progresivní.