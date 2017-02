Majitel Likérky Drak z Chvalčova Pavel Čaniga dostal u soudu 11 a půl roku vězení

Případ někdejšího jednatele další distribuční firmy Nápoje Cyrano Dominika Nagyho soud vyloučil k samostatnému projednání. Škoda způsobená státu byla podle státního zástupce Roberta Henzela vyčíslena na 1,29 miliardy korun. Likérku Drak fakticky vlastnil a ovládal podnikatel Radek Březina, hlava lihové mafie, která údajně obrala stát na daních o 6,39 miliardy korun.

Alkohol z nezdaněného Březinova lihu podle obžaloby vyráběl bývalý jednatel a majitel Likérky Drak Čaniga, o distribuci se podle státního zástupce starali někdejší jednatelé a majitelé distribučních firem Nápoje Cyrano Nagy a Verdana Sedlařík. Podle Henzela se v likérce v letech 2003 až 2012 zpracovalo nejméně pět milionů litrů nezdaněného lihu, za léta 2011 a 2012 se navíc jeho přesné množství nepodařilo zjistit.

Čaniga vinu doznal, ale množství lihu popřel. Uvedl, že lihoviny s etiketami Likérky Drak se vyráběly i jinde. Čaniga, Nagy a Sedlařík jsou stíháni pro zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Místo základní sazby až deset let jim tak hrozila o třetinu vyšší horní hranice sazby - tedy 13 let a čtyři měsíce.

Za účast na organizované zločinecké skupině jsou stíháni bývalí obchodní zástupci Tomáš Dreksler, Ladislav Kováč, Michal Rozumek a Pavel Rybář. Účast na obchodech s nelegálním alkoholem přiznali, hrozilo jim až deset let. Soud Kováčovi uložil čtyři roky, Rozumkovi tři, Rybářovi 2,5 roku a Drekslerovi dva roky vězení. Čaniga a Sedlařík nesmí navíc deset let působit ve statutárních orgánech obchodních společností, Sedlařík ještě nemůže sedm let obchodovat s alkoholem. Obchodní zástupci dostali zákaz výkonu své profese na dobu od pěti do šesti let.

Jméno Likérky Drak zaznělo i v roce 2012 na počátku metanolové aféry. Její etiketa se objevila na barelech s otráveným alkoholem. Čaniga je označil za padělky a nabídl milion korun tomu, jehož informace povedou k odhalení výrobce otráveného alkoholu. Sedlařík dnes dostal trest zahrnující i předchozí odsouzení na 5,5 roku za daňový únik a právě za podíl na kauze metanol. V jeho zlínském skladu totiž byl otrávený alkohol. Lihoviny označené etiketou Likérky Drak ale nevyrobila Likérka Drak.

Radek Březina je za nelegální obchody s lihem nepravomocně odsouzen k 13 letům vězení. Šesti obžalovaným olomoucký krajský soud uložil tresty od čtyř do 12 let, jeden vyvázl s podmínkou. Čtyři roky dostal bratr Radka Březiny Tomáš, jenž řídil Likérku Drak. Nižší trest dostal proto, že s policií spolupracoval. Kauza je u vrchního soudu. Většina obžalovaných se proti rozsudku odvolala, u některých podal odvolání státní zástupce.