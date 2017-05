Majitel Našeho Vojska vystoupil ze svazu bojovníků za svobodu. Kvůli hrnkům s Heydrichem

Tričko s podobiznou zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha za tři sta korun nebo plakát s velitelem jednotek SS K. H. Frankem za tři tisíce v knihkupectví Naše Vojsko vzbuzují kritické reakce již od února, kdy se předměty s tvářemi nacistů poprvé objevily na pultech.

Ačkoliv policie stále nedospěla k závěru, zda se Naše vojsko prodejem předmětů s podobiznami nacistů zodpovědných za hrůzy minulého století nedopouští protiprávního jednání, má už nyní Drtinova podnikatelská činnost dohru.

Majitel Našeho vojska se totiž rozhodl odstoupit ze Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), který sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce a jejich pozůstalé.

Kritika Drtiny uplynulých dnech posílila i kvůli tomu, že se v sobotu připomínalo 75. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. V minulém týdnu server Lidovky.cz napsal, že se o členství Drtiny ve svazu zajímají ostatní členové, zejména ve vedení organizace.

Drtina odstupuje dobrovolně

Drtina tak nepřímo vyhověl přání dalších členů, kterým se jeho nezvyklá podnikatelská činnost dlouhodobě nelíbila. „Rozhodl jsem se dnešním dnem, to jest dnem 26. května 2017 vystoupit z Českého svazu bojovníků za svobodu. Toto své rozhodnutí oznámím též Oblastnímu výboru ČSBS, kde jsem jako člen ČSBS registrován,“ napsal v prohlášení, jež serveru Lidovky.cz zaslal na základě dotazu, jak se staví k tlaku od ostatních členů svazu.

„V průběhu měsíce května jsem se stal ikonou nepřátel ČSBS v boji proti Českému svazu bojovníků za svobodu proto, že tento spolek hájí historickou pravdu o boji českého národa za národní svobodu až už v letech 1914 - 1918, nebo v letech 1938 - 1945, kdy se nejednalo jenom o vlastní svobodu českého národa, ale o jeho další existenci na mapě Evropy,“ uvedl dále majitel nakladatelství Naše vojsko v oznámení o odstoupení.

Tričko s Reinhardem Heydrichem z knihkupectví Naše vojsko

Členství Drtiny ve svazu přitom mělo být původně tématem pro ostatní členy, zejména ve vedení organizace, až na červnovém zasedání ústředního výboru svazu. „V červnu, přesněji 20. 6., zasedá Ústřední výbor, jistě vhodné stanovisko zaujme,“ uvedl již v minulém týdnu v krátkosti mluvčí spolku Vladislav Kučík. Reakci svazu na rozhodnutí majitele Našeho Vojska redakce zjišťuje.

Drtina, který tedy „usnadnil“ rozhodování teď již bývalým kolegům ze svazu, se ale domnívá, že se o jeho osobě informuje zkresleně. To mu vadí, a proto se v jednostránkovém dokumentu rozepsal jak o své předchozí práci, tak i o historii vlastní rodiny.

„Narodil jsem se v roce 1968 do rodiny, jejíž rodinní příslušníci byli v době 2. stanného práva v roce 1942 (po úspěšně provedeném útoku československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora SS-obergrupenführera a generála policie Reinharda Heydricha) za ukrývání členů paravýsadku zastřeleni a jejich statek byl vypálen. Po roce 1948 byli zase pro svůj původ perzekvováni moji rodiče, kteří nemohli studovat, což postihlo i mne samotného,“ napsal, aby se údajně distancoval od mylných představ, kterých by mohli občané nabýt.

‚Sběratelská edice‘

V časopise Fakta a svědectví, které vydává Drtinovo nakladatelství, jsou kritizovaná trička s potiskem, hrnky s potiskem či portréty na plátně nabízeny jako doplněk. Sám Drtina je pak nazývá „sběratelskými předměty“ a důrazně odmítá, že by šlo propagaci jakékoliv ideologie. „Jako právník jsem se samozřejmě zajímal o to, zda neporušuji zákony České republiky,“ napsal v prohlášení.

„Kdyby tomu tak bylo, tak bych tuto činnost nevykonával. Nakladatelství Naše vojsko si váží těchto obětí druhé světové války, které bojovaly proti nacismu a proti jakékoliv další zhoubné ideologii, ať už na válečných frontách, či v domácím odboji,“ uvedl Drtina.



Policisté se ovšem navzdory jeho postoji případem nadále zabývají. „Kriminalisté na případu stále pracují. Zjišťují, jestli se jednalo o protiprávní jednání, či nikoliv,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Podle Drtiny policie prověřuje 25 podnětů týkajících se kontroverzního prodeje předmětů. „Udávalo se za války i za socialismu, to vím z vyprávění mých dědečků a rodičů. A to se dědí. Tak jsem již byl na policii. Aspoň tam jsou vzdělaní lidé, kteří v tom nevidí propagaci,“ uvedl šéf Našeho vojska a současně člen Svazu bojovníků za svobodu.

Poprvé předměty ze „sběratelské edice světových osobností“ známé pražské nakladatelství začalo prodávat již v únoru. Po kritice je ale na nějaký čas prodejci stáhli z nabídky. Šéfovi nakladatelství Emerichu Drtinovi se totiž osobně nelíbily, ačkoli propagaci nacismu nicméně důrazně odmítal.

Drtinovo oznámení o odstoupení ze svazu.

K tomu, proč začalo nakladatelství nabízet i předměty s Heydrichem, Ditrich upřesnil, že jde o pouhé rozšíření nabídky, nikoli o „mediální trik“, jak uvedl před několika týdny. Tehdy doslova řekl, že předměty s Hitlerem „měly povyrazit veřejnost“.



Teď dokonce přemýšlí o tom, že k údajně „pěkné“ sbírce v internetovém obchodě přibudou i další předměty. „Dnes mne zrovna napadlo, že by šel i Jiří Kajínek,“ prozradil v úterý, v den, kdy muž odsouzený za dvojnásobnou vraždku po 23 letech opustil brány věznice díky milosti od prezidenta Miloše Zemana.

O Putina je zájem větší

Kolik triček nebo hrnků se už prodalo, nechtějí prodejci komentovat. „O věci s Heydrichem zas tak velký zájem není. Ale máme je teprve dva měsíce,“ řekl serveru Lidovky.cz v kamenné prodejně na pražském Andělu prodavač, který si nepřál zveřejnit své jméno.

„Největší zájem je o předměty s Putinem. Pro ty chodilo hodně lidí. Pak je také oblíbený Karel Gott,“ vyprávěl dále. Zato trička s prezidentem Milošem Zemanem či Václavem Havlem nejdou příliš na odbyt. V sekci „sběratelská edice“ pak Naše vojsko nabízí také trička s tváří Adolfa Hitlera, Saddáma Husajna, Vladimira Putina, Che Guevary, ale také Marilyn Monroe nebo Karlem IV.

Podle státního zástupce Jana Petráska, který v minulosti obžaloval například vydavatele Hitlerových projevů, by při posuzování trestnosti počínání nakladatelství Naše vojsko záleželo na důvodech prodeje zmiňovaných předmětů.



„Záleží na tom, jak by svoje důvody vysvětlilo nakladatelství policistům. Je pro mě nepochopitelné, že Naše vojsko něco takového dělá. Nepřekvapovalo by mě to třeba u některých kapel, které by to šířily na svých koncertech,“ uvedl již dříve v souvislosti s hitlerovskými hrníčky pro server iDnes.cz.