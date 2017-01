Piráti chtěli odvolat místopředsedu, vadila jim schůzka s Tlustým

„Děkuji za důvěru. Jsem si vědom výhrad, které vůči mě zazněly, a ve svém jednání je zohledním. V některých konkrétních věcech se obrátím na členy s dotazy na názor, abych nevolil postup, který je pro spoustu lidí problémem,“ reagoval pro straníky Vašíček na výsledek lednového hlasování, v němž svou funkcí obhájil.

Ivo Vašíček svými silnými názory budí ve straně rozruch opakovaně, odvolání už několikrát čelil i dříve.

Z místopředsednického postu ho chtěl odstranit Lukáš Nový z jihomoravské organizace Pirátů. Vůči Vašíčkovi vznesl řadu kritickým připomínek, impulsem pro jeho návrh však byla schůzka s Tlustým. Vašíček se na základě pověření předsednictva strany s bývalým výrazným politikem ODS sešel, aby s ním probral možnosti odborné spolupráce. Výstup ze setkání prezentoval tak, že se Tlustý bude jako ekonomický poradce podílet na programu strany.

„Způsob prezentace jeho představy spolupráce s panem Tlustým byla tou poslední kapkou a spouštěčem, který dal vzniknout tomuto podnětu,“ uvedl Nový. Dále místopředsedu kritizoval za nezveřejnění svého majetkového přiznání, minimum sebereflexe a údajnou nekompetenci ve správě hospodaření strany. „Měl dostatek možností svoje chování změnit, a proto věřím, že pokud ve funkci zůstane, svoje chování prostě nezmění,“ vysvětlil Nový.

Záminka k odvolání nebyla validní, míní předseda Pirátů

Pro konec Vašíčka ve funkci nakonec symbolicky zvedla ruku třetina hlasujících, odvolání se tedy nekonalo. Místopředseda pak reagoval, že většina kritiky vůči němu plyne z jeho silně vyhraněných názorů. „Člověk vždycky vezme v úvahu, když si přečte, jak ho lidé kritizují. Ale nemyslím si, že by to bylo něco zásadního,“ sdělil serveru Lidovky.cz místopředseda Pirátů.

V kauze Tlustý však nepřímo svou neobratnost přiznává, možný dopad kontaktů s bývalým šéfem poslanců ODS prý nedomyslel. Ve straně totiž spojení s Tlustým vzbudilo rozruch, někteří krajští představitelé před touto spoluprací varovali. „Mě v tu chvíli nenapadlo, že to vyvolá takový problém a vzbudí takovou publicitu,“ připustil pro Lidovky.cz Vašíček. „Ale ty interpretace byly vesměs přehnané,“ dodal.

Místopředseda Pirátů se s Tlustým sešel v prosinci. Exministr se stal konzultantem, jenž bude straně radit v oblasti nepodmíněného základního příjmu. Tedy praxe, kdy každý občan dostává jistou sumu peněz bez ohledu na to, jestli (ne)pracuje.

Zda se jeho postřehy objeví v programu Pirátů pro letošní sněmovní volby, se teprve ukáže. „Záminka pro odvolání Ivo Vašíčka nebyla dle mého názoru validní a roli hrají dlouhodobé názorové neshody ve specifických tématech,“ sdělil server Lidovky.cz předseda strany Ivan Bartoš s tím, že zmíněné spory nemají na hodnoty Pirátů vliv.



O Vašíčkovi se rozhodovalo na webu

O možnosti odvolat Vašíčka rozhodovalo celostátní fórum, což je nejvyšší orgán strany. Návrh, diskuse i hlasování probíhalo na webu Pirátů. Podnět k personálním změnám může touto formou podat kdokoliv. Pokud jeho návrh získá dostatečnou podporu, fórum se jím musí zabývat. „Česká pirátská strana má ve svém programu zakotvenu podporu prvků přímé demokracie tam, kde je to vhodné. Podobně jako všechny další požadavky aplikuje i tento princip v rámci vnitrostranické politiky,“ podotkl k tomu Bartoš.

Celostátní fórum Celostátní fórum je nejvyšší orgán Pirátů s pravomocí volit a odvolávat předsednictvo strany, schvalovat stanovy či odsouhlasit finanční správu. Jednat může na webu, ale klíčové otázky řeší standardně na sjezdech.

Účastnit fóra se může každý člen strany, jichž je zhruba 470. O odvolání místopředsedy Iva Vašíčka jich hlasovalo 153.

Předseda Pirátů stejně jako Vlastimil Tlustý zdůraznil, že jde ryze o odbornou spolupráci na části ekonomického programu. „Ať roli pana Tlustého nazveme jakkoliv, tak díky němu můžeme získat vhled do způsobu financování této myšlenky a jak moc reálná v rámci výkonu ekonomky je,“ řekl serveru Lidovky.cz před časem předseda Bartoš.

Zmíněný koncept by garantoval příjem každému bez ohledu na to, zda (ne)má práci. Jeho smyslem je zjednodušit sociální systém a současně přispět k tomu, aby lidé nepohrdali méně placeným zaměstnáním. „Myšlenku základního nepodmíněného příjmu považuji od dávných dob za správnou a dokonce můžete zaregistrovat, že se tato myšlenka ve světě čím dál více zmiňuje a že se vrací do seriózních ekonomických úvah,“ řekl už dříve serveru Lidovky.cz Tlustý.