Mám hotovo, říká Rowlingová o scénáři k Fantastickým zvířatům 2

Snímek Fantastická zvířata a kde je najít vypráví příběh kouzelníka Mloka Scamandera, který přijíždí do New Yorku s celou zásobou rozmanitých a nebezpečných zvířat ve svém kufříku. Problémy na sebe nenechají dlouho čekat, když se kufříku zmocní nepovolaní a jeho obsah se rozuteče po ulicích města. Film byl zasazený do třicátých let dvacátého století a šlo tak o prequel veleúspěšné Potterovské ságy.

V roce 2018 přijde do kin zatím nepojmenované pokračování, druhý díl z pěti plánovaných. Táhne hlavně na mladého Albuse Brumbála, kterého si zahraje Jude Law. Podle informací serveru Screenrant ale Mlok Scamander (Eddie Redmayne) ustoupí do pozadí a nebude hlavní postavou všech pokračování. Zaměří se tedy příběh výhradně na Brumbála? Děj se také přesune do roku 1945.

První díl byl kasovním úspěchem - při rozpočtu 185 milionů dolarů vydělal celosvětově přes 814 milionů. Zároveň získal dvě nominace na Oscara a nominaci na nejlepší kostýmy dokonce proměnil.