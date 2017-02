‚I my máme kontrolu nad svou hranicí,‘ odmítá Mexiko nová pravidla USA pro deportace

„Mexická vláda ani Mexičané nemusí přijmout opatření, která jedna vláda chce jednostranně vnutit jiné,“ řekl podle agentury Reuters ve středu ministr novinářům s odkazem na nová pravidla pro deportace imigrantů.

Podle instrukcí, která tento týden vydalo americkým úřadům ministerstvo vnitřní bezpečnosti, mohou vyhošťovat přistěhovalce bez potřebných dokladů, kteří se dopustí byť jen drobného porušení zákona. Podle pravidla uplatňovaného za Trumpova předchůdce Baracka Obamy naproti tomu hrozila deportace převážně jen pachatelům závažnějších trestných činů.

Podle Videgaraye se Mexiku nelíbí ani to, že USA chtějí posílat na jeho území i lidi, kteří nejsou mexickými občany a pouze použijí Mexiko jako tranzitní zemi k cestě z některého dalšího latinskoamerického státu.

„I my máme kontrolu nad svou hranicí a budeme ji plně uplatňovat,“ prohlásil ministr s tím, že je jeho země se sporem případně jít až před OSN.

Ministr vnitřní bezpečnosti John Kelly, který spolu s Tillersonem do Mexika ve středu zamířil, krátce před tím v sousední Guatemale řekl, že USA se nechystají k masovým deportacím. Dodal nicméně, že ti, kteří budou od nynějška zachyceni na hranicích bez potřebných dokladů, budou posláni zpět.

Americko-mexické vztahy poznamenal zásadní šrám poté, co Trump v lednu zopakoval svůj požadavek, aby zeď, kterou chce postavit na hranicích, zaplatilo Mexiko. Prezident Enrique Peňa Nieto to odmítl a zrušil svou plánovanou cestu do Washingtonu. Očekává se, že zeď a nová deportační pravidla budou hlavními tématy čtvrtečního jednání amerických ministrů s hlavou Mexika.