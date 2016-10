Máme na víc. Prohlášení k návštěvě dalajlamy je lokajským textem, tvrdí Horáček

Lidovky.cz: Co říkáte na prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky, kteří se distancovali od návštěvy dalajlamy v Česku a aktivitám lidí, kteří se s ním oficiálně setkali?

Prostudoval jsem důkladně dokument, který se jmenuje bezpečnostní strategie České republiky z let 2003, 2013 i 2015. V žádném z těchto dokumentů není ani slovem zmíněno, že by Česká republika měla mít strategické partnerské vazby s Čínou. Ani slovo. Stejně tak preambule, kterou to vždy doprovází pan premiér, nic takového nezmiňuje. Příjezd jeho svatosti dalajlamy je návštěva člověka, který není politickým, ale kulturním vůdcem Tibetu. Nikdy nezastával, že by měl být Tibet novým státem a tím by se porušila územní integrita Čínské lidové republiky. Dalajlama je kulturním vůdcem a proto je případné a vhodné, aby byl přijat právě českým ministrem kultury.

Lidovky.cz: Jak se ale díváte na samotný text toho kontroverzního prohlášení?

Pan prezident zjevně k podpisu přizval i tři nejvyšší ústavní činitele České republiky. Tento text shledávám být lokajským textem, který zohledňuje jiné zájmy, respektive zájmy jiné mocnosti, nežli jsou zájmy těch, kteří jsou našimi spojenci.

Lidovky.cz: Nemůže tedy toto vyjádření poškodit Česko v zahraničí?

Nemyslím. Zabolelo to ale mě jako občana České republiky. To vyjádření shledávám naprosto nadmíru a nikdo ho nevyžadoval. Určitě to nevyžadovali ti, ke kterým máme spojenecké vazby. Považuji to za výraz nesebevědomí. Nesouhlasím s tím a myslím, že máme na víc.

Lidovky.cz: V reakci na prohlášení předních představitelů státu vyvěsily univerzity tibetské vlajky a v parlamentu se sešlo s dalajlamou padesát senátorů. Jak se na takové projevení nesouhlasu díváte?

Nemohu se vyjadřovat k jiným reakcím, protože je neznám. Zrovna vycházím ze školy, kde jsem teď tři hodiny přednášel.

Výčet zapojených vysokých škol ale zdaleka nemusí být konečný.

Lidovky.cz: Uvažujete o kandidatuře na prezidenta. Kdybyste byl v pozici hlavy státu, inicioval byste setkání s dalajlamou?

Těžko říci. Zajíci se sčítají až po honu. Když se mi ale na takovou abstraktní otázku ptáte, tak na ni odpovím. Určitě bych nepovažoval za nic špatného a nepřijatelného, kdyby český ministr kultury dalajlamu přijal.

Lidovky.cz: Vy tedy nechcete spekulovat, jestli byste ho ve funkci prezidenta přijal?

To obecně nevím. Záleželo by na okolnostech. Jak ale říkám, kdyby ho přijal ministr kultury české vlády, tak by mi to přišlo vhodné.

Lidovky.cz: Co tedy říkáte na to, že Správa Pražského hradu nepovolila pro dalajlamu a jeho příznivce postavit pódium na Hradčanském náměstí. Například při vystoupení protimuslimského politika Martina Konvičky s tím problém nebyl. Jak se na to díváte?

Nejsem seznámen s pravomocemi Správy pražského hradu. Pocitově bych ale řekl, že jestli tam mohou jiní, kteří zastávají lecjaké názory, tak by bylo vhodné, aby se na takovém pódiu mohli sejít i ti, kteří přínos a přítomnost jeho svatosti dalajlamy v České republice vítají. Různé názory jsou v demokratickém prostředí vhodné. Proč bychom se tomu měli bránit? Já bych byl vždy ten, který demokratické prostředí prohlubuje a rozšifruje.

Lidovky.cz: Prezident Miloš Zeman mluvil o 232 miliardách čínských investic, které mají do tuzemska doputovat. Mělo by Česko bránit lidská práva i za cenu, že by tyto investice byly ohroženy?

Těch 232 miliard není metafora, to je přesné číslo, kterému dokáži rozumět. Vůbec ale zatím nevím, je-li to skutečně 232 miliard. Nevíme, jaké to má praktické dopady. Vím ale, že našimi partnery jsou země Evropské unie a 30 procent obchodní výměny probíhá s Německem a další podstatná část s dalšími zeměmi Evropské unie a s jinými zeměmi euroatlantického prostoru.

Lidovky.cz: Měla by se tedy Česká republika spíš orientovat na západní trhy?

Tam jsou naši partneři. Tam jsou známé standardy, tam jsou známé normy, pravidla. Tam je ten kultivovanější politický i obchodní prostor a tam bychom měli soutěžit. Nadřazovat tomu chiméru ve smyslu, že máme zásadní obchodní zájmy zrovna v Číně, to mi přijde z ekonomického hlediska naprosto nepodložené.

Lidovky.cz: Dal byste ale přednost lidským či těm ekonomickým právům?

Musíme rozlišovat, co je ekonomicky výhodné nebo správné eticky a zdali to vyhovuje ideálům, které chceme sdílet. Takový konflikt může někdy nastat a tak se přikláním k tomu nejdůležitějšímu: abychom žili ve slušném světě, který mi za slušný svět považujeme. Proto bych se vždy ptal na etiku. Nicméně z pragmatického hlediska bych to dělal jako Angela Merkelová a jiní evropští leadeři.

Lidovky.cz: Jak tedy?

Oni mají samozřejmě s Čínou obrovskou výměnu a je to správné. Vždyť je to v zájmu všech. Nikdy ale nezapomenou připomenout, že máme jiné názory na lidská práva než stávající komunistický režim v Číně. A to je potřeba připomínat.