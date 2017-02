Mám podezření, že může jít o politické trafiky, vysvětlují Piráti ústavní stížnost

Piráti podali ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu, který rozhodl, že společnost Pražská energetika Holding nepodléhá zákonu o svobodném přístupu k informacím. V této společnosti má Praha většinový podíl.

KDO VLASTNÍ PRE? Hlavní město Praha drží 51 procent akcií společnosti Pražská energetika Holding (zbylých 49 procent má německá společnost EnBW).



Pražská energetika Holding pak vlastní 57,87 procenta akcií Pražské energetiky, EnBW disponuje 41,26 procenta akcií této firmy.



Přesněji řečeno: vlastní 51 procent. I podle předchozího verdiktu Městského soudu má město víceméně rovnocenné postavení jako druhý akcionář, jehož podíl je zbývajících 49 procent, a tudíž nepřevažuje veřejný prvek. Právě ten je podmínkou pro poskytnutí informací podle zákona „č.106“.

Argumenty soudu? Nestačí

Zábranský ale s takovým závěrem soudu nesouhlasí. „Soudy mě svými argumenty nepřesvědčily,“ líčí nad pětistránkovou ústavní stížností, které má server Lidovky.cz k dispozici. „Podle mého názoru společnost, v níž má město 51 % podíl, je veřejnou institucí podle zákona o svobodném přístupu k informacím a musí informace poskytovat,“ kontruje zastupitel za Piráty.

Informace žádal kvůli podezření, že odměny pro členy představenstva i dozorčí rady zřejmě nejsou adekvátní. „Ve vedení Pražské energetiky Holding i její dceřiné společnosti Pražské energetiky sedí několik členů zastupitelstva. Mám podezření, že jsou to politické trafiky, proto jsem chtěl vědět, kolik za tuto činnost berou peněz,“ uvádí dále.

Nešlo by o první takový případ. Například v roce 2011 získal výnosný post v čele představenstva firmy Pražská energetika Holding bratr starosty Prahy 13 a bývalého prvního místopředsedy ODS Davida Vodrážky Václav. Politici tajili, kdo jej na místo navrhl. Valné hromadě společnosti jej ale doporučila pražská městská rada na základě návrhů jednotlivých politických klubů.

A právě ODS navrhla Václava Vodrážku. „Bratr mi říkal, že o tu funkci má zájem, ale se mnou to nemá co do činění. Nevím, jak se do toho přichomýtl. Nemůže za to, že je to můj bratr,“ vysvětloval tehdy pro Aktuálně.cz David Vodrážka.

Zastupitele Zábranského k podání žádosti, v níž žádal o přehled měsíčních i mimořádných odměn pro vedení firem, vedly i další důvody. „V Pražské energetice se ‚ukrývá‘ mnoho dalších zajímavých informací, například ty z doby působení Petra Hulínského (bývalého předsedy dozorčí rady Pražské energetiky – pozn. red.) a jeho kauzy Spastic Handicap. I proto jsem podával žalobu. Chtěl jsem, aby soud prohlásil, že Pražská energetika Holding musí informace poskytovat v obecné rovině,“ vysvětluje Zábranský.

Veřejný podnik, tvrdí Piráti

Podle něj se jedná o takzvané „PPP“ (z anglického public-private partnership – pozn.red.), čili projekt spolupráce veřejného a soukromého sektoru. „Je tedy nepochybné, že činnost vedlejšího účastníka je spojena se soukromým i s veřejným zájmem. Z pohledu odborné nauky se proto jedná o veřejný podnik, což je pojem pod řazený pojmu veřejná instituce,“ cituje zastupitel z ústavní stížnosti.

V orgánech Pražské energetiky (PRE) působila v minulosti řada pražských politiků. Vedle bývalého starosty Prahy 5 Milana Jančíka (ODS), který si na tantiémách za rok 2011 přišel na 2,2 milionu korun, šlo například o Martina Langmajera (ODS), z ČSSD pak Petra Hulinského, Miroslava Pocha a Petru Dolínkovou.



Ve vedení společností Pražská energetika momentálně sedí například Monika Krobová-Hášová (dříve TOP 09, nyní ČSSD) či Jaroslav Štěpánek (ANO), v holdingu pak kupříkladu zastupitel z magistrátu a městské části Praha 11 Ondřej Prokop za hnutí ANO.