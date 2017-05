Jak vypadá Manningová po 7 letech vězení? Představila se na první fotografii

Manningová byla v roce 2013 odsouzena kvůli dvaceti přečinům, včetně porušení zákona o špionáži, a za poskytnutí obrovského množství vládních dokumentů serveru WikiLeaks.

Dostala 35letý trest za mřížemi, který krátce před koncem svého působení v úřadu zkrátil bývalý americký prezident Barack Obama o 28 let. Krátce poté, co do úřadu nastoupil Donald Trump, označil Manningovou za „nevděčného zrádce“.



Už ve vězení Manning začal užívat hormony a prošel změnou pohlaví, jako Chelsea Manningová opustila brány věznice ve středu, mimo objektivy kamer.