Manolo Blahnik představí v Praze botu inspirovanou českým folklorem

Kariérou trvající 45 let je Manolo Blahnik jedním z celosvětově nejvlivnějších návrhářů bot. Jeho boty okouzlují mezinárodní společenství zbožňujících a loajálních stoupenců po celém světě. Blahnik je řemeslník. Do dneška se každou sezonu na několik týdnů vydává do továren v Miláně, aby každou kolekci osobně přivedl k životu. Všechny jím navržené boty jsou založeny na jeho nákresech, které v továrnách přeměnil do prototypů. Skvěle tvarované jehly a podpatky, které pro své boty vytvořil, neustále zdokonaluje vlastníma rukama.