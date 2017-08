‚Nejhloupější věc v životě.‘ Manželé seděli v autě, voda jim sahala pod ramena a čekali na zázrak

PORT ARANSAS Stěny dvoupatrového plážového domu se třásly, podlahu v ložnici prorazil strom a nástěnné hodiny a obrazy padaly na zem. Voda se začala valit okolo domu. Ve chvíli, kdy se voda hrnula dovnitř, 61letý Bill a Paulette Rodgersovi věděli, že udělali chybu, když zůstali doma.

„Seber psy,“ zakřičel Bill. „Rychle. Musíme jít – a to hned.“ Jejich příběh přinesl texaský deník The Dallas Morning News.



Bill se po celý život živil jako mechanik. V pátek zatloukl okna a Paulette dojela pro potraviny do místního obchodu. Připravovali se na hurikán druhé kategorie z pěti. Díky generátoru strávili večer sledováním televizních zpráv a viděli, jak lidé prchají z pobřeží.

Zamítli návrhy dvou dospělých dětí Misty a Willa, kteří je prosili, aby se rovněž evakuovali se stovkami svých sousedů. Přečkali již horší bouře a věřili, že k evakuaci nemusí dojít. Předpověď meteorologů se ale změnila (hurikán zasáhl pevninu na stupni 4) a ve chvíli, kdy začali i oni pochybovat, evakuace už nebyla možná.



Když začala do domu téct voda, rozhodli se manželé, že se schovají v autě v garáži. Paulette sebrala čtyři psi a všichni se napasovali do červeného Fordu Focus. Jenže i tam je dotihl vodní živel, který s sebou z Mexického zálivu přinesl hurikán Harvey.

Ještě před zřícením telekomunikační věže stihli kontaktovat syna Willa. Ten později novinám The Dallas Morning News oznámil, že s nimi hovořil, když byli v autě a žertovali o tom, jak je vítr silný. „Takoví prostě oni jsou,“ popsal Will Rodgers.

Jak voda tekla do automobilu, rozhodli se manželé přemístit do vyššího a silnějšího bílého nákladního auta Fordu F-250 Super Duty.



Bill se chtěl nákladním autem dostat na příjezdovou cestu k sousedově domu. Snažil se proplout vodou, která zaplavovala jejich dům. Zahnul za roh, ale nemohl dál. Tři čluny, které byly stále připoutané k jejich přívěsu, mu v silném proudu zablokovaly cestu. Volantem nešlo otočit.

Do vozidla se začala drát voda. Paulette položila dva nejmenší psy na palubní desku a dva větší zůstali na zadních sedadlech. Když Bill otevřel dveře, aby se podíval, jestli by mohl cestu uvolnit, uklouzl a držel se za dveře auta. Paulette se pro něj natáhla a zachránila ho. „Jestli dnes umřeš, tak já půjdu s tebou,“ připomněla mu manželka, kterou si vzal před 40 lety.

